Awas Jebakan 'CS Bodong': Modus Penipuan Baru Mengintai di Kolom Chat Shopee

Kewaspadaan berlapis kini menjadi harga mati bagi para pengguna e-commerce. Para penjahat siber tidak pernah kehabisan akal untuk mencari mangsa. Modus terbaru yang kini tengah marak adalah penipuan berkedok Customer Service (CS) Shopee yang bergerilya langsung melalui fitur pesan pribadi (chat) di dalam aplikasi.

Alih-alih menawarkan solusi, para pelaku kejahatan ini justru menebar ancaman fiktif untuk memancing kepanikan korban, dengan tujuan akhir mencuri data pribadi dan mengambil alih akun.

Taktik Manipulasi Berbalut Ancaman

Dalam praktiknya, pelaku bermain sangat rapi. Mereka menggunakan nama akun (username) yang dimodifikasi sedemikian rupa hingga menyerupai akun resmi layanan pelanggan Shopee.

Setelah sasaran terkunci, pelaku akan mengirimkan pesan pribadi yang dirancang untuk memicu kepanikan seketika. Kalimat sakti seperti 'Akun Anda terblokir' atau 'Akunmu dibatasi' menjadi senjata utama. Di ujung pesan tersebut, pelaku menyisipkan sebuah tautan yang diklaim sebagai jalan pintas untuk 'memulihkan' akun.

Faktanya, tautan tersebut adalah jebakan phishing. Begitu pengguna mengklik dan memasukkan data, pelaku akan dengan leluasa membajak akun dan menguras informasi sensitif korban.

Bantahan Keras dari Shopee

Menanggapi fenomena yang meresahkan ini, pihak Shopee langsung angkat bicara. Melalui siaran pers pada Sabtu (18/4/2026), perusahaan teknologi tersebut menegaskan batasan tegas mengenai cara kerja layanan pelanggan mereka.

Shopee memastikan bahwa pihaknya tidak pernah berinisiatif menghubungi pengguna melalui fitur chat pribadi—baik di dalam maupun di luar aplikasi—untuk meminta data-data krusial seperti PIN, kata sandi (password), apalagi kode One-Time Password (OTP).

"Komunikasi dengan layanan pelanggan resmi hanya dapat terjadi jika pengguna yang terlebih dahulu memulai percakapan melalui fitur 'Chat dengan Shopee' yang tersedia di menu Profil 'Saya'."

Lebih lanjut, fitur chat pribadi di aplikasi sejatinya didesain eksklusif untuk memfasilitasi komunikasi antara pembeli, penjual, dan kurir logistik. Tidak ada akun resmi CS Shopee yang beroperasi di wilayah percakapan antarpengguna tersebut.

Langkah Taktis Mengamankan Akun

Di era digital, pertahanan terbaik ada pada kehati-hatian pengguna itu sendiri. Agar tidak menjadi korban dari modus operandi 'CS Bodong' ini, terapkan langkah-langkah mitigasi berikut:

Jangan Panik: Kepanikan adalah celah utama yang dimanfaatkan pelaku. Jika menerima pesan ancaman pemblokiran, tetap tenang dan abaikan pesan tersebut.

Haramkan Klik Tautan Sembarangan: Jangan pernah mengklik tautan (link) apa pun yang dikirim oleh akun yang tidak dikenal melalui kolom chat.

Gembok Data Pribadi: Pantang memberikan PIN, kata sandi, dan kode OTP kepada siapa pun. Pihak Shopee resmi tidak akan pernah meminta deretan angka rahasia tersebut.

Laporkan Akun Nakal: Segera manfaatkan fitur pelaporan (report) di dalam aplikasi untuk menindak akun-akun yang terindikasi melakukan penipuan.

Aktifkan Keamanan Ganda: Perkuat benteng akun Anda dengan mengaktifkan verifikasi dua langkah (two-factor authentication) dan ubah kata sandi secara berkala.

Pastikan Anda hanya mengonsumsi informasi dari jalur yang tervalidasi. Selalu merujuk pada kanal komunikasi resmi Shopee, seperti akun WhatsApp yang memiliki centang biru, media sosial yang telah terverifikasi, serta layanan pelanggan langsung di dalam aplikasi.

Kewaspadaan Anda adalah tameng terkuat dalam menghadapi evolusi kejahatan digital.