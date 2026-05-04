4 Mitos Ayam Berkokok di Malam Hari yang Bikin Merinding, Benarkah Tanda Gaib?

Ayam berkokok di malam hari sering kali memicu rasa penasaran karena dianggap tidak biasa.

Banyak orang meyakini bahwa kejadian ini memiliki makna tertentu, terutama yang berkaitan dengan hal-hal di luar kebiasaan sehari-hari.

Tak heran jika suasana malam yang cenderung sunyi membuat suara kokok ayam terasa lebih mencolok dan memunculkan berbagai anggapan di tengah masyarakat.

Bagi sebagian orang, kondisi ini bahkan bisa menimbulkan rasa khawatir atau tidak nyaman, karena sejak dulu sering dikaitkan dengan tanda-tanda tertentu yang belum tentu bisa dijelaskan secara langsung.

Apalagi, cerita-cerita seperti ini telah lama berkembang dan diwariskan secara turun-temurun.

Bagi Anda yang penasaran dengan makna di balik ayam berkokok di malam hari, berikut penjelasan lengkap yang dapat membantu Anda memahami fenomena ini dari berbagai sudut pandang yang berkembang di masyarakat.

Mitos Ayam Berkokok di Malam Hari

Dalam tradisi primbon Jawa, ayam berkokok di malam hari tidak dianggap sebagai hal biasa. Setiap waktu kokok dipercaya memiliki arti tersendiri yang berkaitan dengan kejadian dalam kehidupan manusia.

Berikut penjelasannya:

1. Pukul 18.00 – 21.00

Jika Anda mendengar ayam berkokok pada waktu ini, dalam primbon dipercaya sebagai pertanda munculnya konflik atau fitnah di lingkungan sekitar.

Misalnya, bisa terjadi kesalahpahaman antar keluarga atau kabar yang belum tentu benar namun menyebar luas.

Waktu ini sering dikaitkan dengan kondisi transisi dari sore ke malam, di mana aktivitas manusia mulai berkurang dan suasana menjadi lebih tenang.

2. Pukul 21.00 – 22.00

Ayam yang berkokok pada jam ini diyakini sebagai tanda bahwa suatu rahasia akan terbongkar.

Hal ini bisa berkaitan dengan masalah pribadi, hubungan, atau sesuatu yang selama ini disembunyikan.

Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa diartikan sebagai munculnya kebenaran yang sebelumnya tidak diketahui banyak orang.

3. Pukul 22.00 – 24.00

Pada waktu ini, kokok ayam sering dihubungkan dengan keberadaan makhluk halus atau energi negatif.

Suasana malam yang semakin sunyi membuat kepercayaan ini semakin kuat. Banyak orang dahulu meyakini bahwa ayam memiliki kepekaan terhadap hal-hal yang tidak terlihat oleh manusia.

4. Pukul 00.00 – 03.00

Berbeda dengan waktu sebelumnya, jika ayam berkokok pada tengah malam hingga dini hari, hal ini justru dianggap sebagai pertanda baik.

Dalam kepercayaan Jawa, ayam dipercaya sedang melihat malaikat atau Dewi Sri, yang melambangkan kemakmuran.

Oleh karena itu, Anda yang mendengarnya dipercaya akan mendapatkan rezeki atau keberkahan.

Mitos Ayam Berkokok di Malam Hari Menurut Islam

Dalam Islam, ayam berkokok tidak dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan, melainkan memiliki makna yang baik.

Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ayam berkokok karena melihat malaikat.

Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kalian mencela ayam jantan. Sesungguhnya dia membangunkan untuk shalat.” (HR Abu Dawud, sanad shahih).

Dalam riwayat lain disebutkan:

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن ديكاً صرخ قريباً من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال رجل: اللهم العنه. فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : مه! كلا، إنَّه يدعوا إلى الصلاة

Latin:

‘An ‘Abdillāh bin ‘Abbās radhiyallāhu ‘anhumā: anna dīkan ṣarakha qarīban min Rasūlillāh ṣallallāhu ‘alaihi wasallam, faqāla rajulun: Allāhumma il‘anhu. Faqāla Rasūlullāh: Mah! Kalā, innahu yad‘ū ilāṣ-ṣalāh.

Artinya:

Dari Abdullah bin Abbas RA, suatu ketika ayam jantan berkokok di dekat Rasulullah. Lalu seseorang berkata, “Semoga Allah melaknat ayam ini.” Rasulullah bersabda, “Jangan! Sesungguhnya ayam itu membangunkan untuk shalat.”

Hadis lain juga menyebutkan:

إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ مِنَ اللَّيْلِ، فَإِنَّمَا رَأَتْ مَلَكًا، فَسَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ

Latin:

Idzā sami‘tum ṣiyāḥad-diyākati minal-layl, fa innahā ra’at malakan, fas’alullāha min faḍlih.

Artinya:

Jika Anda mendengar ayam berkokok di malam hari, itu karena ia melihat malaikat. Maka mintalah kepada Allah karunia-Nya. (HR Ahmad).

Dari penjelasan ini, dapat dipahami bahwa ayam berkokok justru menjadi tanda kebaikan.

Bahkan, dalam pandangan ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, ayam berkokok di waktu tertentu adalah bagian dari fitrah yang Allah berikan.

Apa yang Harus Dilakukan Ketika Mendengar Ayam Berkokok di Malam Hari?

Ketika Anda mendengar ayam berkokok di malam hari, ada beberapa hal yang bisa dilakukan berdasarkan dua sudut pandang, yaitu tradisi (primbon) dan ajaran Islam.

Dari sisi primbon, Anda dianjurkan untuk lebih waspada terhadap situasi sekitar. Misalnya, jika kokok terjadi di waktu yang dipercaya membawa pertanda kurang baik, Anda bisa lebih berhati-hati dalam bertindak, menjaga ucapan, dan menghindari konflik dengan orang lain.

Ini bukan berarti harus percaya sepenuhnya, tetapi bisa dijadikan pengingat untuk lebih bijak dalam bersikap.

Sementara itu, dalam Islam, yang dianjurkan adalah berdoa dan memohon kebaikan kepada Allah.

Karena ayam dipercaya melihat malaikat, maka momen tersebut dianggap sebagai waktu yang baik untuk berdoa.

Berikut adalah doa ketika mendengar ayam berkokok di malam hari:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

Latin:

Lā ilāha illallāh, Allāhumma innī as’aluka min faḍlik.

Artinya:

Tiada Tuhan selain Allah. Ya Allah, aku memohon sebagian dari karunia-Mu.

Selain itu, Anda juga dianjurkan untuk tidak mencela ayam, karena dalam hadis dijelaskan bahwa ayam membawa manfaat, yaitu mengingatkan waktu ibadah.

Secara keseluruhan, fenomena ayam berkokok di malam hari bisa Anda sikapi dengan bijak. Dari sisi budaya, hal ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap tanda-tanda alam.

Sementara dari sisi agama dan ilmu pengetahuan, peristiwa ini memiliki penjelasan yang logis dan bahkan bernilai positif.

Selain kepercayaan tersebut, secara ilmiah fenomena ini juga dapat dijelaskan. Ayam memiliki ritme biologis (ritme sirkadian) yang bisa terganggu oleh cahaya lampu, suara bising, atau gangguan lingkungan.

Misalnya, lampu terang di malam hari bisa membuat ayam mengira hari sudah pagi. Selain itu, ayam jantan juga berkokok untuk menunjukkan wilayahnya atau sebagai respons terhadap ancaman di sekitarnya.