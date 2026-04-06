B50 Langkah Strategis Mandiri Energi, DPR Wanti-wanti Kesiapan Infrastruktur Pendukung

Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, menyatakan dukungannya terhadap langkah inovatif pemerintah yang akan menerapkan bahan bakar campuran biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini dinilai sebagai pilar penting dalam mendorong kemandirian energi nasional sekaligus menekan ketergantungan pada energi fosil.

Meski mendukung penuh, Ratna memberikan catatan agar implementasi B50 dilakukan dengan kajian yang matang dan tidak terburu-buru demi menjamin kualitas produk di lapangan.

“Kami mendukung langkah pemerintah dalam mendorong inovasi energi melalui B50. Tapi harus dipastikan bahwa seluruh produk B50 yang beredar benar-benar aman. Jangan sampai masyarakat dirugikan, apalagi jika justru menyebabkan kerusakan pada kendaraan,” tegas Ratna di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Ratna menekankan pentingnya uji coba komprehensif pada berbagai jenis kendaraan sebelum kebijakan ini dikomersialkan secara luas. Transparansi hasil uji coba menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik.

“Pemerintah harus transparan dalam hasil uji coba. Libatkan juga produsen otomotif dan lembaga independen agar hasilnya kredibel. Ini bukan sekadar soal energi, tapi menyangkut kepercayaan publik,” jelasnya.

Legislator dari Fraksi PKB ini meminta pemerintah memperhatikan kesejahteraan petani sawit. Ia menyoroti adanya laporan penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) di beberapa wilayah, seperti Kalimantan Barat, menjelang pemberlakuan kebijakan ini.

"Tentu situasi ini tidak boleh sampai memunculkan paradoks, ketika negara berupaya menyerap lebih banyak sawit untuk ketahanan energi, petani justru menghadapi ketidakpastian harga yang berpotensi merugikan," ungkap Ratna.

Ratna juga menyoroti kesiapan industri hulu, khususnya percepatan pembangunan pabrik metanol sebagai komponen vital mandatori B50. Menurutnya, sinkronisasi antara kebijakan dan kesiapan infrastruktur sangat krusial.

“Kalau pemerintah serius dengan B50, maka pembangunan pabrik metanol harus dikebut. Jangan sampai kebijakan sudah jalan, tapi industrinya belum siap. Ini harus sinkron,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan B50 tidak hanya diukur dari pencapaian target bauran energi, tetapi juga pada keberlanjutan dan efisiensinya bagi masyarakat luas.

“Kita tidak boleh hanya mengejar angka bauran energi. Yang lebih penting adalah memastikan kebijakan ini berkelanjutan, efisien, dan tidak membebani masyarakat. Pemerintah harus menyiapkan skema mitigasi risiko, termasuk jika terjadi dampak teknis di lapangan," tutur Ratna.

Dia mendorong adanya peta jalan (roadmap) yang terukur, pemberian insentif bagi pelaku industri, serta edukasi publik yang masif agar manfaat B50 dapat dirasakan secara optimal.

“Perlu roadmap yang terukur, insentif bagi pelaku industri, dan edukasi yang masif kepada masyarakat. Dengan begitu, B50 tidak hanya jadi kebijakan ambisius, tapi benar-benar berhasil dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat," pungkasnya.

