B50 Mulai Implementasi Juli, Potensi Hemat Anggaran Rp48 Triliun

Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman saat RDP bersama Komisi IV DPR RI di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Ukuran Font Kecil Besar

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan optimalisasi bahan bakar nabati. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan akibat dampak krisis energi global.

Amran menyebut Kementerian Pertanian saat ini sedang menyusun rencana implementasi B50 yang ditargetkan mulai berjalan tahun ini.

"Selanjutnya Kementerian Pertanian telah menyusun rencana implementasi B50 tahun ini. Insya Allah tahun ini Indonesia tidak akan impor solar sebanyak 5,3 juta ton. Kedepan kita akan implementasikan pabrik etanol dan bahan bakunya dari ubi tebu dan jagung. Ubi atau singkong," kata Amran di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Terkait harga pangan, Amran mengeklaim kondisi pasca-Ramadan tetap terkendali. Ia mencatat adanya penurunan tren inflasi pangan pada Maret 2026.

"Inflasi pangan menunjukkan tren penurunan di mana inflasi 2,5 persen turun menjadi 1,58 persen Maret 2026," ungkapnya.

Untuk menjaga stabilitas, Bapanas menjalankan enam langkah strategis, mulai dari pembentukan satgas pelanggaran pangan hingga distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit.

"Tiga, penyaluran bantuan pangan 33,2 juta KPM. Empat, pelaksanaan gerakan pangan murah secara masif. Lima, fasilitas distribusi pangan dari daerah yang surplus ke defisit. Enam, penguatan pemantauan harga melalui panel nasional," jelas Amran.

Di sisi lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan implementasi B50 akan berlaku mulai 1 Juli 2026. Program ini diproyeksi mengurangi penggunaan BBM fosil sebanyak 4 juta kiloliter.

"Dalam satu tahun, sebetulnya dalam 6 bulan, ada penghematan dari fosil dan juga ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya Rp48 triliun," ujar Airlangga, Rabu (1/4/2026).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga optimistis Indonesia akan mengalami surplus solar tahun ini seiring dengan beroperasinya proyek kilang (RDMP) di Kalimantan Timur.

"Saya juga menyampaikan bahwa dengan implementasi B50, maka insyaallah di tahun ini kita akan mengalami surplus untuk solar kita. Jadi, ini menjadi kabar baik begitu RDMP (refinery development master plan) di Kalimantan Timur sudah kita operasikan," tutur Bahlil.

Bahlil menegaskan bahwa cadangan BBM nasional, mulai dari solar, bensin, hingga LPG, saat ini berada di atas standar minimum yang ditetapkan pemerintah.

