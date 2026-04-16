Babak Baru Diplomasi Iran-AS: Menanti 'Restu' Teheran Lewat Panglima Pakistan

Iran menunggu hasil kunjungan delegasi Pakistan sebelum putuskan perundingan baru dengan AS. (Foto: iStock)

Arah perundingan damai antara Iran dan Amerika Serikat (AS) kini berada di tangan delegasi Pakistan. Teheran dikabarkan baru akan mengambil keputusan terkait kelanjutan negosiasi dengan Washington setelah rampungnya kunjungan utusan dari Islamabad.

Kantor berita Iran, Tasnim, melaporkan bahwa militer Pakistan yang bertindak sebagai mediator telah mendarat di Teheran pada Rabu (15/4/2026). Delegasi tingkat tinggi ini dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Jenderal Asim Munir.

Langkah ini menjadi krusial setelah putaran negosiasi sebelumnya di Islamabad yang dipimpin Wakil Presiden AS J.D. Vance pada akhir pekan lalu dinyatakan gagal total tanpa kesepakatan.

Sinyal Positif dari Lebanon

Sumber internal Teheran menyebutkan, Iran sebenarnya membuka pintu bagi putaran perundingan baru. Namun, ada syarat ketat yang harus dipenuhi. Washington diminta untuk mematuhi 'kerangka negosiasi yang wajar'.

Selain itu, situasi di Lebanon turut menjadi penentu. Gencatan senjata di Lebanon dianggap akan menjadi sinyal positif bagi Iran untuk kembali duduk di meja perundingan bersama utusan Donald Trump.

Optimisme 48 Jam ala Trump

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump justru menunjukkan optimisme tinggi. Dalam sebuah wawancara dengan New York Post, Trump memberikan sinyal kuat bahwa pembicaraan damai di Islamabad akan berlanjut dalam waktu sangat dekat.

Bahkan, Trump secara khusus menghubungi kembali jurnalis yang mewawancarainya untuk memastikan informasi terbaru mengenai perkembangan di lapangan.

"Anda sebaiknya tetap di sana (Islamabad), karena sesuatu mungkin terjadi dalam dua hari ke depan, dan kami lebih cenderung untuk pergi ke sana," ujar Trump sebagaimana dikutip dari The Guardian, Rabu (15/4/2026).

Menambal Kegagalan J.D. Vance

Upaya pengejaran kesepakatan ini merupakan upaya "balas dendam" diplomasi setelah kegagalan pada Minggu (12/4/2026). Kala itu, J.D. Vance harus pulang dengan tangan hampa setelah Iran dan AS gagal mencapai titik temu terkait rencana gencatan senjata dua pekan yang sebelumnya sempat diumumkan Trump secara sepihak.

Kini, dunia menantikan hasil "bisikan" Jenderal Asim Munir di Teheran. Apakah Pakistan mampu melunakkan sikap keras Iran, ataukah ambisi Trump untuk menutup kesepakatan besar kembali menemui jalan buntu?