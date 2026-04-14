Babak Baru Pertahanan RI-AS: Sjafrie Sjamsoeddin dan Pete Hegseth Teken Kemitraan Strategis di Pentagon

Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Perang AS Pete Hegseth resmi menyepakati Kemitraan Pertahanan Utama di Pentagon, Senin (13/4/2026) waktu setempat. (Foto: Dok. Pentagon)

Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Perang Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth resmi menyepakati pembentukan Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama (Major Defense Cooperation Partnership) di Pentagon, Senin (13/4/2026) waktu setempat. Kesepakatan ini menjadi landasan kuat bagi hubungan bilateral kedua negara guna menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.

Dalam pertemuan tersebut, Hegseth menyambut hangat kehadiran Menhan Sjafrie dan menyoroti tingginya intensitas kerja sama militer antara Jakarta dan Washington.

"Kunjungan Anda menunjukkan betapa pentingnya Departemen Perang memandang hubungan keamanan kita yang terus berkembang dengan Indonesia," ujar Hegseth. Ia turut mencatat bahwa kedua negara saat ini merampungkan lebih dari 170 latihan militer bersama setiap tahunnya.

Lebih lanjut, Hegseth menegaskan bahwa kemitraan baru ini merepresentasikan kekuatan dan potensi hubungan keamanan RI-AS. "Ini memperkuat daya tangkal regional, dan memajukan komitmen bersama kita terhadap perdamaian melalui kekuatan," tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Menhan Sjafrie menegaskan komitmen dan antusiasme delegasi Indonesia. Ia menggarisbawahi bahwa hubungan pertahanan kedua negara dirancang untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi penerus.

"Hari ini, kami hadir sebagai delegasi Indonesia dengan antusiasme yang sangat besar untuk terus mengembangkan hubungan pertahanan kita," tegas Sjafrie. "Kami bekerja atas nama rasa saling menghormati dan saling menguntungkan untuk meningkatkan nilai kepentingan nasional kita."

Tiga Pilar Fundamental dan Inisiatif Mutakhir

Kesepakatan bersejarah ini bertumpu pada tiga pilar fundamental yang berlandaskan kedaulatan nasional dan prinsip saling menghormati:

Organisasi militer dan pembangunan kapasitas.

Pelatihan dan pendidikan militer profesional.

Latihan dan kerja sama operasional.

Melalui kerangka kerja ini, Indonesia dan AS sepakat untuk mengeksplorasi berbagai inisiatif mutakhir. Fokus utama diarahkan pada pengembangan bersama kemampuan asimetris yang canggih, memelopori teknologi pertahanan generasi berikutnya di ranah maritim, bawah permukaan, hingga sistem otonom. Selain itu, kedua belah pihak akan bekerja sama dalam hal dukungan pemeliharaan dan perbaikan guna meningkatkan kesiapan operasional.

Kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan porsi latihan pasukan khusus gabungan. Langkah ini diyakini akan semakin mempererat ikatan ikatan persaudaraan antara militer Indonesia dan AS.

Misi Mulia POW/MIA dan Titik Tolak Baru

Di luar aspek strategis dan taktis, pertemuan di Pentagon ini juga menyentuh sisi kemanusiaan. Hegseth secara khusus menyampaikan apresiasinya atas bantuan Indonesia dalam upaya pencarian dan pemulihan jenazah tentara AS yang gugur semasa Perang Dunia II.

"Saya mengapresiasi dukungan berkelanjutan Anda dalam membantu Amerika Serikat menemukan, memulangkan, dan melindungi jenazah tentara kami yang berjuang bersama rakyat Indonesia selama Perang Dunia II," ungkap Hegseth.

Penandatanganan memorandum kemitraan ini secara langsung akan memfasilitasi Badan Akuntansi POW/MIA Departemen Perang AS untuk melanjutkan misi pemulihan tersebut di wilayah Indonesia.

Mengakhiri pertemuan, baik Hegseth maupun Sjafrie sepakat mendeskripsikan kerja sama pertahanan ini sebagai 'garis keberangkatan' (line of departure)—sebuah terminologi militer yang merujuk pada titik awal dimulainya sebuah misi baru.

"Jadi, ini untuk babak selanjutnya dan misi baru kita bersama bagi negara-negara kita yang hebat," ucap Hegseth.

Sebagai catatan, Amerika Serikat dan Indonesia telah memelihara hubungan diplomatik formal selama lebih dari 75 tahun, yang resmi terjalin pada tahun 1949, tepat setelah perang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Kerja sama terbaru di Pentagon ini memastikan bahwa hubungan tersebut tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi menghadapi tantangan global di masa depan.