Babak Baru Selat Hormuz: Iran Lirik Oman, Teheran Tegaskan Ogah Didikte!

Ukuran Font Kecil Besar

Pemerintah Iran mulai membuka pintu diplomasi dengan Oman terkait pengelolaan Selat Hormuz, jalur urat nadi minyak dunia. Meski demikian, Teheran memberikan catatan tebal: Muscat hanyalah bagian dari pendukung rencana, bukan penentu kebijakan utama bagi Iran.

Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, menegaskan bahwa Teheran mempertimbangkan kesepakatan dengan Oman sebagai kelanjutan dari rencana pengendalian selat strategis tersebut. Namun, ia menekankan bahwa kedaulatan pandangan Iran atas perairan itu tidak bisa diganggu gugat.

"Kami memandang Oman sebagai bagian dari rencana ini, bukan sebagai dasar. Kami tidak akan meminta pendapat Oman terkait pandangan kami mengenai Selat Hormuz," ujar Azizi melalui lembaga penyiaran negara, IRIB, Jumat (10/4/2026).

Saling Silang Aturan Maritim

Langkah Iran ini muncul di tengah perdebatan hukum internasional yang kian memanas. Sebelumnya, Menteri Transportasi Oman, Saeed al Maawali, menyatakan bahwa Selat Hormuz merupakan jalur perairan alami. Sesuai hukum maritim internasional, setiap kapal yang melintas seharusnya bebas dari biaya apa pun.

Persoalannya, ada celah hukum yang cukup lebar di sana. Maawali menyoroti fakta bahwa sejumlah negara kunci, termasuk Amerika Serikat dan Iran, hingga kini belum menandatangani perjanjian navigasi maritim internasional. Hal inilah yang dimanfaatkan Teheran untuk memperkuat posisinya di lapangan.

Tak tanggung-tanggung, Iran dikabarkan tengah menyiapkan regulasi "tarif melintas". Juru bicara Serikat Eksportir Minyak, Gas, dan Produk Petrokimia Iran, Hamid Hosseini, menyebut pihaknya siap mengizinkan kapal tanker melintas asalkan membayar tarif sebesar US$1 untuk setiap barel minyak yang diangkut.

Angin Segar di Tengah Gencatan Senjata

Meski tensi mengenai tarif melintas masih tinggi, ada secercah harapan bagi stabilitas ekonomi global. Perkembangan ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan kesepakatan gencatan senjata bilateral selama dua pekan dengan Iran pada Selasa (7/4/2026) lalu.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pun memberikan konfirmasi positif. Ia menyatakan Selat Hormuz akan kembali dibuka untuk navigasi internasional. Keputusan ini menjadi kabar baik bagi pasar energi dunia, mengingat selat ini menangani sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) global.

Kini, publik menanti apakah kesepakatan antara Teheran dan Muscat benar-benar akan terealisasi. Jika tercapai, hal ini akan menjadi tonggak baru dalam pengelolaan jalur pelayaran paling krusial di dunia, sekaligus ujian bagi keberlangsungan gencatan senjata yang diprakarsai oleh Washington.