Babak Baru Skandal Wasit Serie A: Terungkap Rocchi tak Bertemu Petinggi Inter Milan

Detail terbaru mulai bermunculan terkait skandal perwasitan yang tengah mengguncang sepak bola Italia. Berbagai sumber menegaskan bahwa Ketua Asosiasi Wasit Italia (AIA), Gianluca Rocchi, terbukti tidak melakukan pertemuan dengan jajaran direksi Inter Milan pada 2 April 2025 lalu, berkebalikan dengan tuduhan yang sempat beredar.

Saat ini, Rocchi tengah berada di bawah penyelidikan atas dugaan partisipasi dalam tindak penipuan olahraga (sports fraud). Ia dicurigai telah memengaruhi keputusan Video Assistant Referee (VAR) dan mengatur penunjukan wasit-wasit yang dinilai menguntungkan pihak Inter Milan.

Tuduhan serius tersebut sebelumnya telah dibantah secara tegas oleh Presiden Nerazzurri, Beppe Marotta.

Selain nama Rocchi, skandal ini juga menyeret Pengawas VAR, Andrea Gervasoni, serta tiga ofisial VAR lainnya.

Fakta Rekaman Penyadapan di San Siro

Kasus ini bermula dari dugaan bahwa Rocchi menghadiri sebuah pertemuan rahasia di Stadion San Siro pada 2 April 2025, yang bertepatan dengan digelarnya laga leg pertama semifinal Coppa Italia antara AC Milan kontra Inter Milan.

Dalam pertemuan tersebut, ia dituduh membuat keputusan sepihak untuk menunjuk wasit Andrea Colombo dalam laga krusial Serie A antara Bologna melawan Inter Milan (20 April 2025), serta wasit Daniele Doveri untuk leg kedua semifinal Coppa Italia.

Penunjukan Doveri tersebut dinilai sebagai taktik agar sang wasit tidak memenuhi syarat untuk memimpin laga Final, pertandingan yang pada akhirnya bahkan tidak berhasil dicapai oleh Inter.

Namun, mengutip laporan dari La Gazzetta dello Sport serta media Italia lainnya seperti ANSA dan La Stampa, rekaman penyadapan (wiretaps) dari pertemuan di San Siro tersebut justru menunjukkan fakta yang berbeda.

Rekaman itu membuktikan bahwa Rocchi tidak berbicara dengan petinggi Inter Milan, melainkan tengah berkomunikasi dengan sesama ofisial atau anggota dari asosiasi perwasitan itu sendiri.

Status Penyelidikan dan Ketidakhadiran Rocchi

Sejauh ini, pihak berwenang memastikan bahwa tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan bahwa Rocchi pernah mengadakan pembicaraan dengan pihak Inter Milan terkait penunjukan wasit. Lebih lanjut, tidak ada pemain atau direktur klub dari Inter Milan maupun klub Serie A lainnya yang berstatus sedang dalam penyelidikan hukum.

Terkait proses hukum yang berjalan, Rocchi dan tim pengacaranya dilaporkan masih belum menerima set dokumen lengkap yang berisi rincian tuduhan dari Jaksa Milan. Oleh karena itu, mantan penunjuk wasit tersebut dipastikan tidak akan hadir untuk memenuhi panggilan interogasi yang dijadwalkan pada Selasa, 30 April.

Di sisi lain, Pengawas VAR Andrea Gervasoni dilaporkan akan tetap hadir memenuhi panggilan interogasi pihak kejaksaan.