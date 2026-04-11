Babak Baru Timur Tengah: Perundingan AS-Iran Siap Digelar di Islamabad Malam Ini

Lokasi media center untuk pembicaraan damai antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan. Sabtu (11/4/2026). (Foto: Xinhua)

Ketegangan di Timur Tengah memasuki fase krusial. Amerika Serikat (AS) dan Iran dijadwalkan memulai perundingan diplomatik di Islamabad, Pakistan, pada Sabtu (11/4/2026) malam waktu setempat. Pertemuan yang dimediasi oleh Pakistan ini direncanakan berlangsung intensif selama satu hari penuh.

Mengutip laporan Kantor Berita Tasnim, perundingan ini menjadi tindak lanjut dari dinamika politik global pascapernyataan gencatan senjata. Meski duduk di meja perundingan, Teheran menunjukkan sikap waspada.

Stasiun televisi pemerintah Iran, IRIB, melaporkan bahwa delegasi Iran telah bersiap menghadapi segala kemungkinan hasil, termasuk skenario jika kesepakatan gagal tercapai.

Delegasi Kelas Berat

Kedua negara mengirimkan representasi tingkat tinggi ke Islamabad. Delegasi Iran dipimpin langsung oleh Ketua Parlemen Mohammad-Bagher Ghalibaf. Ia didampingi oleh figur-figur kunci seperti Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Ali Akbar Ahmadian, hingga Gubernur Bank Sentral Abdolnaser Hemmati. Kehadiran Hemmati memberi sinyal kuat bahwa isu sanksi ekonomi dan transaksi keuangan akan menjadi poin krusial dalam pembahasan.

Di sisi lain, Washington tidak kalah serius. Wakil Presiden J.D. Vance memimpin delegasi Amerika Serikat. Vance didampingi oleh dua utusan khusus kepercayaan Donald Trump, yakni Steve Witkoff dan Jared Kushner. Masuknya nama Kushner—menantu Trump yang memiliki rekam jejak panjang dalam diplomasi Timur Tengah—menandakan perundingan ini memiliki bobot politis yang sangat tinggi bagi Gedung Putih.

Format Perundingan dan Peran Pakistan

Perundingan di Islamabad ini akan digelar melalui dua jalur: diskusi langsung antardelegasi dan melalui perantara. Pakistan, sebagai tuan rumah, mengambil peran sentral sebagai mediator demi mewujudkan stabilitas dan perdamaian abadi di kawasan Timur Tengah.

Momentum ini tercipta setelah Presiden AS Donald Trump secara mengejutkan mengumumkan kesepakatan gencatan senjata selama dua pekan pada Selasa (7/4) lalu. Langkah tersebut segera direspons positif oleh Teheran melalui Menlu Abbas Araghchi yang membuka kembali Selat Hormuz.

Pembukaan jalur pelayaran vital tersebut memberikan napas lega bagi ekonomi global, mengingat Selat Hormuz merupakan jalur distribusi bagi 20 persen pasokan minyak, produk petroleum, dan LNG dunia. Kini, hasil perundingan di Islamabad akan menjadi penentu apakah stabilitas tersebut akan bersifat permanen atau sekadar jeda singkat di tengah ketegangan.