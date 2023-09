Babak Grand Final, Bigo Star Academy Siap Lahirkan Bintang Baru

Ajang pencarian bakat Bigo Star Academy memasuki babak grand final. Acara ini berlangsung pada Minggu (29/8/2021) pukul 21.00 WIB secara live di aplikasi Bigo.





Tahap audisi yang digelar secara online berakhir pada 19 Agustus lalu. Dari ribuan peserta, kemudian terpilih delapan besar Bigo Star Academy, yang berlangsung dari 22-28 Agustus 2021 di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.





Delapan besar Bigo Star Academy yakni: Vita Vani, Ayu Ayulia, Gieya Alexandra, Refita Mega, DJ USA, Cuk Dance, Rayadya dan Jeje Silly.





Di babak delapan besar, masing-masing peserta saling mempertajam bakat, untuk mempersiapkan diri tampil saat grand final.





Dari delapan peserta ini memiliki bakat berbeda-beda. Refita Mega, Vista Vani, Jeje Silly, dan Gieya Alexandra memiliki bakat nyanyi.





Sementara peserta yang memiliki bakat nge-dance yakni Cuk Dance, Ayu Aulia, dan Rafadya. Sementara DJ USA menjadi peserta satu-satunya yang memiliki kemampuan dalam bidang DJ.





Menariknya kedelapan peserta dibimbimbing oleh para artis terkenal sesuai dengan bidangnya. Untuk tarik suara, Rieka Roslan, Lucky Idol dan Doddy Katamsi ditunjuk sebagai mentor. Mereka juga mendapatkan pelatihan seperti choreography dari Rafael Tan dan pengarahan gaya dari Adi Surantha.





Selain itu, para grand finalis juga mendapatkan ilmu-ilmu tentang public speaking, interpersonal skill, table manner dari Choky Sitohang dan juga mendapatkan kelas akting dari Indra Bekti dan Nikita Mirzani. Peserta juga berkesempatan langsung beradu akting dengan Nikita Mirzani.





Kegiatan malam peserta diakhiri dengan sharing session soal seks edukasi oleh Zoya Amirin dan pengenalan diri peserta lebih dalam oleh Endah Hefeni Triwijayanti atau yang lebih dikenal dengan EHT. Di setiap sesi pelatihan, para coach memberikan poin tambahan untuk para peserta yang menjadi favoritnya di akhir sesi coaching.





Poin tersebut dapat menaikkan posisi peringkat para peserta di Bigo Star Academy. Pada saat hari penjurian, para peserta menujukkan bakatnya masing-masing di depan Ivan Gunawan, di mana para peserta diberikan komentar dan juga saran yang membangun agar mereka siap tampil dengan bakat yang ingin mereka bawakan saat grand final nanti.





Pemenang Bigo Star Academy dipilih tiga orang. The Winner of Bigo Star Academy akan mendapatkan uang Rp 50 juta. Sementara Runner up 1 mendapatkan Rp 30 juta dan Runner up 2 mendapat Rp 20 juta. Para pemenang juga mendapat kontrak eksklusif dari Bigo Live selama setahun dan digaji tiap bulannya.