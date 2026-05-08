Babay Farid Bebas: Bukti Hakim tak Bisa Didikte di Kasus Sritex

Babay Farid Wazdi berjuang untuk menegakkan keadilan atas kasus dugaan korupsi kredit Sritex di Pengadilan Negeri Semarang, Selasa (11/2/2026). (Foto: Instagram @pipitibrahim).

Ukuran Font Kecil Besar

Mantan Direktur UMKM dan Syariah Bank DKI (kini Bank Jakarta), Babay Farid Wazdi, divonis bebas dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit kepada PT Sritex. Kuasa hukum Babay, Muhammad Nur Aji Basuki, mengapresiasi putusan tersebut.

Babay diketahui dinyatakan tidak bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. Putusan vonis bebas Babay dibacakan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (7/5/2026).

“Terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang yang menyatakan Terdakwa Babay Parid Wazdi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta membebaskan dari seluruh dakwaan, kami memandang putusan tersebut sebagai bentuk tegaknya prinsip due process of law, asas praduga tak bersalah, dan independensi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum," kata Aji kepada inilah.com, Kamis (7/5/2026).

Aji mengatakan bahwa pihaknya juga menghormati proses penuntutan yang selama ini berjalan. Menurutnya, proses penuntutan merupakan upaya penegakan hukum.

"LBH AP Muhammadiyah juga menegaskan bahwa proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum yang harus dihormati," terang Aji.

Dia juga menilai wajar adanya perbedaan pandangan antara tuntutan jaksa dengan putusan majelis hakim. Aji mengajak semua pihak untuk sama-sama menghormati putusan yang sudah diketuk majelis hakim.

"Perbedaan antara tuntutan dan putusan adalah dinamika yang wajar dalam sistem peradilan pidana yang objektif dan demokratis. Karena itu, kami mengajak seluruh pihak menghormati putusan pengadilan serta menjaga marwah penegakan hukum secara berkeadilan," pungkasnya.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang menyatakan Babay Farid Wazdi tidak bersalah dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit kepada PT Sritex. Majelis hakim memutuskan Babay bebas.

"Menyatakan terdakwa Babay Farid Wazdi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum seluruhnya. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum," kata hakim dalam salinan putusan yang diterima Inilah.com.