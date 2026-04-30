Babe Haikal Bela Menteri PPPA usai Viral Usul Gerbong Wanita Dipindah: Bukan Gitu Maksudnya

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi di RSUD Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026). (Foto: Inilah.com/ Diana Rizky)

Ukuran Font Kecil Besar

Pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Choiri Fauzi, terkait usulan pemindahan gerbong khusus wanita pasca-insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur menuai sentimen negatif dari publik.

Namun, hal ini justru memicu reaksi pembelaan dari Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan.

Babe Haikal, sapaan karibnya heran lantaran maksud baik sang Menteri justru disalahartikan oleh netizen hingga menjadi polemik. Ia menegaskan usulan tersebut bukan bertujuan untuk menyudutkan penumpang laki-laki.

Pernyataan ini disampaikan Haikal saat memberikan ilustrasi mengenai strategi negosiasi impor produk dengan Amerika Serikat (AS). Ia juga mewanti-wanti awak media agar tidak salah menangkap pesan, berkaca pada kasus yang menimpa Menteri PPPA belakangan ini.

"Cuman ada satu bahasa yang saya selipkan tadi, 'Kalau Cina semuanya halal.' Wartawan jangan salah tangkap ya, ini saya lagi ngomong soal negosiasi. Ini how to negotiate gitu lho. Bukan berarti semua Cina pasti halal ya, jangan dipelesetin ya," ujar Haikal saat menjadi pembicara dalam Puncak Festival Syawal 1447 H LPPOM, di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Haikal kemudian menyinggung bagaimana sebuah pernyataan pejabat publik sering kali dipelintir hingga menjadi bola liar di media sosial, termasuk soal polemik gerbong khusus perempuan.

"Kan wartawan kan paling demen pelesetin menteri sekarang. Gerbong lah jadi berita utama, apa sih ya Allah. Padahal yang dimaksudkan nggak begitu gitu loh. Enggak begitu yang dimaksudkan ibu menteri, enggak begitu ya. Ya protect dong gitu ya. Bukan berarti nyawa laki-laki diserahkan, enggak dong ya. Netizen itu ada begitu," tegasnya.

Haikal kembali menekankan pentingnya melihat konteks utuh dari sebuah pembicaraan. Ia menjelaskan pernyataannya mengenai produk China hanyalah sebuah nilai tawar diplomasi saat dirinya berhadapan dengan AS.

"Dan saya katakan barusan, oh kata Babe 'Cina semua halal'. Tidak, saya lagi cerita, saya lagi cerita negosiasi sama Amerika. Gitu. Saya bilang, 'Sir, semua barang dari China masuk Indonesia halal. So, ya barang lu enggak ada yang beli. Lu enggak halal.' Gitu cara negosiasinya gitu loh," pungkasnya.