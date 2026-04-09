BAC 2026: Jonatan Christie Susah Cari Video Tunggal Muda Jepang

Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie saat berlaga di All England 2026 di Utilita Arena Birmingham, Inggris. (Dok. PBSI)

Tunggal putra Indonesia Jonatan "Jojo" Christie melaju ke perempat final Badminton Asia Championships (BAC) 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Yudai Okimoto pada 16 besar, Kamis (9/4/2026).

Bermain di Ningbo Olympic Center, Ningbo, China, itu, Jojo menaklukkan Okimoto lewat dua gim langsung 21-18 dan 21-13.

Itu merupakan pertemuan pertama Jojo menghadapi pebulu tangkis muda berusia 20 tahun tersebut.

Jojo bersyukur pelan-pelan bisa beradaptasi selama pertandingan menghadapi skema yang dilancarkan oleh Okimoto selama pertandingan tadi.

"Ya, memang baru pertama ketemu. Saya juga jarang melihat dia bermain. Kemarin pun melihat beberapa di Youtube tidak banyak ada cuplikannya," ujar Jojo setelah pertandingan, seperti dilaporkan PBSI.

Pebulu tangkis yang menjadi unggulan ketiga di turnamen ini sekaligus berhasil mengulang langkahnya di tahun lalu setelah sama-sama mengamankan tiket ke babak perempat final.

"Saya bersyukur bisa kembali lolos ke babak kedelapan besar, seperti tahun," tutur Jojo.

Meski sempat terpapar kabar negatif terkait dengan proses undian BAC 2026, Jojo mengatakan bahwa setiap undian memang akan ada pihak yang diuntungkan maupun dirugikan.

Terlepas dari itu, Jojo menegaskan bahwa siap menghadapi siapapun lawannya nanti di sisa turnamen, baik lawan unggulan maupun nonunggulan.

"Jadi saya rasa tidak ada perasaan dengan kondisi begini saya diuntungkan. Hanya bagaimana cara mengatasinya saja, lawannya siapa, dengan keadaan yang seperti ini, harus berbuat apa," kata Jojo.

Di perempat final BAC 2026, Jojo akan bersua tunggal India Ayush Shetty pada Jumat (10/4).