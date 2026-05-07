Badut Keliling di Mojokerto Bunuh Mertua, Darahnya Langsung Diminum

Warga yang tinggal di Dusun Sumbertempur, Desa Sumbergirang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur digegerkan dengan kasus pembunuhan yang dilakukan seorang pria terhadap mertuanya.

Pelaku bernama Satuan (43) yang sehari-hari bekerja sebagai badut keliling itu tega menghabisi nyawa sang mertua, Siti Arofah (53) menggunakan senjata tajam. Parahnya lagi, darah segar yang keluar dari tubuh korban langsung diminumnya sebagai ritual.

Meminum darah korban yang dibunuh dipercayai pelaku supaya korban yang sudah meninggal dunia tidak menghantuinya di kemudian hari. Informasi itu didapat setelah polisi mencokok pelaku yang melarikan diri ke Asemrowo, Surabaya.

"Iya (darahnya diminum)," ujar Kanit Resmob Satreskrim Polres Mojokerto, Iptu Sukron Makmun, Kamis (7/5/2026).

Peristiwa ini bermula ketika pelaku bertengkar dengan istrinya, Sri Wahyuni (36) yang diduga telah selingkuh. Satuan yang mengetahui hal itu langsung kalap dan menyerang istri dan mertuanya di dalam rumah.

Beruntung, nyawa sang istri dapat diselamatkan, meski mengalami luka sayatan di bagian leher. Sementara ini polisi masih melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap pelaku.