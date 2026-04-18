Bagaimana Andreeva Kalahkan Swiatek dengan Pelatih Barunya

Ukuran Font Kecil Besar

Mirra Andreeva berhasil mengalahkan Iga Swiatek untuk ketiga kalinya berturut-turut, melaju ke semifinal Porsche Tennis Grand Prix bertemu dengan unggulan teratas Elena Rybakina.

Setelah mengalahkan mantan petenis peringkat No.1 dunia di Dubai dan Indian Wells tahun lalu, petenis berusia 18 tahun itu mencatatkan kemenangan ketiga 3-6, 6-4, 6-3 dalam waktu 2 jam 36 menit untuk mencapai semifinal Stuttgart pertamanya.

"Saya hanya mencoba untuk tidak takut. Saya mencoba untuk melakukan pukulan-pukulan saya karena saya tahu ketika saya tegang, saya cenderung hanya memasukkan bola, hanya menunggu, berdoa agar lawan melakukan kesalahan," kata Andreeva dikutip dari WTA, Sabtu.

"Dan, saya tahu melawan seseorang seperti Swiatek, itu tidak akan pernah terjadi. Jadi saya memaksa diri saya untuk menyelesaikan pertandingan sendiri."

Setelah kalah di set pertama dan tertinggal satu break di set penentu, Andreeva menolak untuk menyerah. Sebaliknya, ia terus mengulang pesan yang sama kepada dirinya sendiri.

"Apa pun yang terjadi, saya harus terus berjuang. Saya bisa menang dari skor berapa pun," ujar petenis berusia 18 tahun itu.

Dari tertinggal 2-0, Andreeva melaju hingga unggul 5-2 dan beberapa saat kemudian menyelesaikan pertandingan untuk meraih kemenangan keenamnya atas Top 5 dan kemenangan ketiganya atas Swiatek dalam empat pertemuan.

Ia akan menghadapi unggulan Rybakina, yang menyelamatkan dua match point dalam pertandingan menegangkan melawan Leylah Fernandez untuk mencapai semifinal.

"Terakhir kali saya bermain melawan Rybakina adalah di Indian Wells," kata Andreeva.

"Jelas dia memiliki servis yang hebat. Dia suka menyerang, dia suka mengambil risiko, dan dia juga memenangi turnamen ini di sini, jadi dia tahu bagaimana bermain di permukaan ini."