Bagaimana Cara Pantau Harga Kripto? Investor Wajib Tahu!

Pergerakan harga kdripto hari ini sangatlah fluktuatif. Dalam hitungan menit saja, harga bisa berubah drastis. Bagi investor pemula, memantau harga kripto secara real-time adalah sebuah keharusan sebelum mengambil keputusan membeli atau menjual aset.

Bayangkan jika Anda membeli di harga puncak karena tidak tahu tren pergerakannya, bisa-bisa portofolio langsung terkoreksi.

Bagaimana Cara Mengetahui Harga Kripto Secara Real Time?

Di era digital saat ini, mengetahui harga kripto tidaklah sulit. Namun, Anda harus pintar memilih sumber informasi yang akurat dan terpercaya agar tidak salah ambil keputusan. Berikut adalah cara-cara yang bisa Anda lakukan.

Langkah paling mudah dan paling umum adalah dengan menggunakan aplikasi exchange kripto atau platform investasi yang telah terdaftar resmi.

Pastikan aplikasi yang Anda gunakan sudah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan keamanan data dan transaksi Anda.

Pastikan aplikasi yang Anda gunakan sudah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan keamanan data dan transaksi Anda.

Setelah memilih platform, Anda bisa langsung melihat harga kripto hari ini melalui fitur market chart yang biasanya tersedia di halaman utama.

Di sini, Anda bisa melihat daftar aset kripto beserta harga terkini dalam Rupiah (IDR) atau Dolar AS (USD), lengkap dengan persentase perubahan harian (24 jam).

Jangan hanya melihat harga sesaat. Anda juga perlu memperhatikan pergerakan harga dalam berbagai jangka waktu. Sebagian besar platform menyediakan opsi untuk melihat grafik harga dalam periode 1 jam, 24 jam, 7 hari, 30 hari, hingga 1 tahun. Informasi ini membantumu memahami apakah suatu aset sedang dalam tren naik (bullish) atau tren turun (bearish).

Faktor yang Mempengaruhi Harga Kripto

Kenapa harga kripto bisa naik turun begitu cepat? Memahami faktor-faktor di baliknya akan membuat Anda lebih siap menghadapi fluktuasi pasar.

1. Permintaan dan Penawaran Pasar

Seperti halnya komoditas lainnya, harga kripto sangat dipengaruhi oleh hukum dasar ekonomi: permintaan dan penawaran. Jika permintaan tinggi sementara pasokan terbatas, harga akan naik. Sebaliknya, jika permintaan turun, harga akan ikut terkoreksi.

2. Sentimen Investor dan Berita Global

Sentimen pasar, baik positif maupun negatif, memegang peranan sangat penting. Kabar baik tentang adopsi teknologi blockchain oleh perusahaan besar bisa memicu kenaikan harga. Sebaliknya, berita negatif tentang regulasi atau serangan siber bisa menyebabkan kepanikan massal dan penurunan harga.

3. Pergerakan Bitcoin sebagai Aset Utama

Bitcoin adalah "raja" kripto. Pergerakan harganya seringkali menjadi penentu arah pasar secara keseluruhan. Jika harga Bitcoin naik, biasanya altcoin (kripto selain Bitcoin) ikut terdongkrak. Jika Bitcoin turun, pasar kripto secara umum ikut tertekan.

4. Regulasi Pemerintah dan Kebijakan Ekonomi

Kebijakan moneter bank sentral, terutama Federal Reserve AS (The Fed), sangat mempengaruhi harga kripto

5. Volume Transaksi dan Likuiditas Pasar

Volume transaksi yang tinggi menandakan pasar yang sehat dan likuid, sehingga harga cenderung lebih stabil. Sebaliknya, volume yang rendah bisa membuat harga lebih mudah dimanipulasi dan volatil.

Tips Membaca Harga Kripto untuk Pemula

Setelah mengetahui cara memantau dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, berikut adalah tips praktis untuk Anda dalam membaca harga kripto sebagai investor pemula.

1. Jangan Hanya Lihat Harga Saat Ini

Harga saat ini hanyalah "titik" kecil dalam pergerakan yang jauh lebih besar. Anda harus melihat gambaran yang lebih luas. Sebagai contoh, pada 22 April 2026, harga Bitcoin (BTC) sempat turun 0,53% ke US$ 75.539 per koin atau sekitar Rp1,29 miliar (kurs Rp17.140).

Namun, jika Anda hanya melihat harga turun tanpa melihat konteks bahwa sepekan sebelumnya Bitcoin bertahan di atas US$75.000 di tengah gejolak geopolitik, Anda mungkin akan panik dan menjual di saat yang tidak tepat.

2. Perhatikan Tren Pergerakan Harga

Analisis tren adalah kunci. Apakah pasar sedang dalam tren naik (bullish) atau tren turun (bearish)? Dalam tren naik, trader biasanya melihat terbentuknya higher high dan higher low pada grafik. Sebaliknya, dalam tren turun, harga cenderung membentuk lower high dan lower low.

3. Gunakan Strategi Beli Bertahap (Dollar Cost Averaging/DCA)

Daripada mencoba "menebak" titik terendah harga, lebih baik gunakan strategi DCA. Artinya, Anda membeli aset kripto secara rutin dengan nominal yang sama setiap periode, tanpa peduli harga sedang naik atau turun. Strategi ini menghilangkan stres karena Anda tidak perlu memantau pasar setiap saat.

4. Hindari Keputusan karena FOMO (Fear Of Missing Out)

FOMO adalah perasaan takut ketinggalan momen. Ini adalah salah satu penyebab utama kerugian investor pemula. Jika suatu koin sudah naik 200% dalam seminggu dan semua orang membicarakannya, itu mungkin sudah terlambat untuk masuk. Keputusan yang didorong oleh FOMO jarang sekali berakhir dengan keuntungan.

5. Sesuaikan dengan Profil Risiko Pribadi

Terakhir, ingatlah bahwa setiap investor memiliki toleransi risiko yang berbeda. Jangan hanya karena teman Anda membeli suatu koin dengan risiko tinggi, Anda pun ikut-ikutan. Sesuaikan keputusan investasi Anda dengan profil risiko sendiri dan jangan mempertaruhkan dana yang tidak siap untuk hilang.

Kesimpulan

Memahami bagaimana cara membaca pergerakan harga kripto adalah langkah fundamental dalam investasi kripto. Dengan memanfaatkan aplikasi kripto aman dan terdaftar OJK seperti Ajaib Kripto, Anda bisa memantau pergerakan harga secara real-time, menganalisis tren, dan membuat keputusan investasi yang lebih cerdas.