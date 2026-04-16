Bagaimana Kabar Naturalisasi Timnas Indonesia Era John Herdman?

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan hingga saat ini belum ada nama pemain keturunan baru yang diajukan untuk menjalani naturalisasi.

Ia menjelaskan, dalam waktu dekat fokus utama tim pelatih di bawah komando John Herdman yakni pematangan komposisi skuad yang sudah ada.

Sang pelatih kata Erick masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan tim sebelum mempertimbangkan opsi penambahan pemain baru.

"Belum ada. Kami pada saat ini sama Coach John tetap memprioritaskan pemain-pemain yang ada saat ini, karena tadi perlu waktu dari Coach John sendiri untuk terus mengisi kekompakan tim ini dan sampai hari ini kami belum ada bicara naturalisasi tambahan," ujar Erick di sela-sela Water Break PSSI Pers, dengan tema 96 Tahun PSSI: Fondasi Piala Dunia 2030 di GBK Arena, Senayan, Kamis (16/4/2026).

Pernyataan ini sekaligus menepis kabar yang sebelumnya mengungkap kalau PSSI sudah memeroses beberapa pemain diaspora untuk dinaturalisasi.

Arya Sinulingga Bilang OTW

Isu ini bahkan sempat diamini Anggota Executive Committe (Exco) PSSI, Arya Sinulingga. Arya pada Maret lalu mengatakan proses naturalisasi tersebut sedang dalam tahap pengajuan permohonan perubahan kewarganegaraan ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI."Iya sedang proses naturalisasi," kata Arya.

Meski demikian, Arya belum bersedia mengungkap identitas pemain yang sedang diajukan. Ia juga belum mengetahui jadwal pasti pembahasan usulan tersebut dalam rapat dengan komisi terkait di DPR."Nah, ini kami belum tahu. Aku masih cek lagi DPR kapan sidangnya kan," katanya.

Saat kembali ditanya terkait jumlah pemain yang diajukan, Arya juga belum memberikan rincian. Ia hanya memberi isyarat proses tersebut melibatkan lebih dari satu pemain."Ya belum tahu. Kita tunggu saja," katanya.

Arya berharap proses naturalisasi berjalan lancar. Pemain keturunan yang identitasnya masih dirahasiakan ditargetkan sudah bisa membela Timnas Indonesia setelah ajang FIFA Series 2026."Ya setelah (FIFA Series), karena kan mepet kan? Enggak mungkin lagi," katanya.

Sementara itu, beberapa nama pemain keturunan memang santer dikaitkan akan membela panji Timnas Indonesia. Adapun beberapa nama yang dirumorkan antara lain Pascal Struijk, Jayden Oosterwolde, Daijiro Chirino dan Dean Zandbergen.

Belakangan, proses naturalisasi yang tengah dijalankan PSSI mengerucut ke nama terakhir.

Nama Dean pun sudah sempat ramai di media sosial. Penyerang berusia 24 tahun itu saat ini memperkuat klub divisi dua Belanda, VVV-Venlo, dan kerap menjadi opsi di lini depan. Sepanjang musim ini, ia telah mencatatkan enam gol dari 27 penampilan.

Selain itu ada pula, pemain keturunan Luke Vickery yang saat ini membela Macarthur FC di Liga Australia. Pemain kelahiran Hawaii, Amerika Serikat, 25 Oktober 2005 itu beroperasi di posisi winger.