Bagaimana Proses Bidding Indonesia untuk Tuan Rumah Piala Asia 2031?

Ketua PSSI Erick Thohir (kanan) berbincang dengan pelati Timnas Indonesia John Herdman (kiri) usai melawan Timnas Bulgaria pada pertandingan final FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026). (Foto: Antara)

Nasib Indonesia dalam proses bidding tuan rumah Piala Asia 2031 dan 2035 masih terkesan abu-abu. Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir menyampaikan pihaknya juga belum menerima kepastian dari proses bidding yang dilakukan AFC.

Lagi pula, kata Erick, AFC sempat menunda proses bidding di Kuala Lumpur, sebab konfederasi sepak bola Asia itu masih menggodok pelaksanaan turnamen anyar bertajuk AFC Nation League.

"Piala Asia, kemarin kan sempat ada undangan ke Kuala Lumpur buat bidding tapi terus ditunda karena sepertinya ada kalender tambahan di AFC yang Nation League, nah itu. Jadi saya belum dapat kepastian lanjutan kapan bidding proses berikutnya dibuka lagi," kata Etho sapaan karibnya kepada wartawan di GBK Arena, Senayan, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Selain itu, Erick juga mencermati dinamika antara AFC dan FIFA terkait waktu pelaksanaan Piala Asia. Asal tahu saja, FIFA sebelumnya sempat menginstruksikan agar Piala Asia atau AFC Asian Cup tidak dilaksanakan di tahun ganjil, melainkan di tahun genap.

Sebelumnya, Indonesia bersaing dengan sejumlah kandidat untuk memenangkan bidding tuan rumah Piala Asia 2031. Beberapa Negara diketahui juga ikut dalam proses tersebut, antara lain Australia, India, Korea Selatan, Kuwait, serta tuan rumah gabungan Krygyzstan, Tajikistan, dan Uzbekistan.

Sayang, sebab instruksi terbaru dari FIFA, AFC memilih untuk kembali meninjau ulang dampak imbas perubahan kalender tersebut apabila nantinya memang ditekankan penyelenggaraan di tahun genap.

Maka dari itu hingga kini AFC masih menghentikan proses bidding tuan rumah Piala Asia 2031 dan Piala Asia 2035 agar prosesnya lebih terstruktur.

Timnas Indonesia sendiri sudah otomatis lolos ke putaran final Piala Asia 2027 yang berlangsung di Arab Saudi. Kepastian itu didapat setelah skuad Garuda lolos hingga ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.

Sementara itu, undian atau drawing pembagian grup secara resmi akan dilaksanakan pada 9 Mei 2026 di Riyadh, di mana Indonesia masuk dalam Pot 4.