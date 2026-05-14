Bagaimana Svitolina Jungkalkan Unggulan Kedua di Italian Open

Petenis Ukraina unggulan ketujuh Elina Svitolina meraih kemenangan mengejutkan atas petenis Kazakhstan unggulan kedua Elena Rybakina dengan 2-6, 6-4, 6-4, Kamis WIB, untuk kembali ke semifinal Italian Open sejak terakhir kali pada 2018.

"Setelah melahirkan putri kami yang cantik, Skai, sungguh istimewa bagi saya untuk memiliki momen-momen seperti ini di lapangan," kata Svitolina seusai pertandingan dikutip dari WTA.

"Kembali ke Top 10, memainkan pertandingan besar, memenangi pertandingan, itu memberi saya perasaan yang luar biasa dan sangat berharga untuk terus maju dan meraih lebih banyak lagi."

Swiatek Menunggu di Semifinal

Dengan kemenangan itu, Svitolina meningkatkan catatannya menjadi 4-4 melawan Rybakina di level WTA Tour, dan melaju untuk menghadapi juara lainnya Iga Swiatek.

Swiatek, pemenang tiga kali di Roma, melaju ke semifinal dengan kemenangan 6-1, 6-2 atas Jessica Pegula dalam 67 menit.

Laga semifinal nanti menyiapkan pertemuan keenam antara Svitolina dan Swiatek, dengan Swiatek unggul 4-2 dalam catatan head to head mereka. Namun, Svitolina memenangi pertemuan terakhir mereka, dalam satu-satunya pertemuan mereka musim ini di Indian Wells.

Berjibaku lawan Rybakina

Sebelum bisa memastikan tempatnya di semifinal, Svitolina harus bertahan dari serangkaian break point dari Rybakina.

Ketika Rybakina unggul 6-2, 3-3, Svitolina bangkit mempertahankan servisnya untuk skor 5-3. Rybakina kembali mengancam pada kedudukan 15-30 dua gim kemudian, tetapi Svitolina berhasil melewati situasi sulit untuk memenangi set kedua.

Svitolina berjuang hingga akhir di set penentu. Saat servis pada kedudukan 5-4, petenis berusia 31 tahun itu menutup pertandingan dengan servis kuat yang tidak dapat ditangani Rybakina untuk memenangi pertandingan.

Hasil itu merupakan semifinal ketiga di Internazionali BNL d'Italia antara mantan juara Roma di era tenis modern atau Open, setelah Martina Hingis vs. Venus Williams pada 2006 dan Jelena Jankovic vs. Serena Williams pada 2010.

Setelah mencapai semifinal di Dubai dan Indian Wells awal musim ini, Svitolina kini telah mencapai tiga semifinal WTA 1000 dalam satu musim untuk kedua kalinya dalam karirnya setelah 2017.

Ia mencatatkan 15 semifinal WTA 1000 dalam karirnya menyamai Karolina Pliskova dan Coco Gauff di antara petenis aktif; hanya Swiatek (22) dan Aryna Sabalenka (21) yang memiliki catatan lebih banyak.