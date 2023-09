Layanan vaksinasi Covid-19 di Jakarta digelar dimana-mana, mulai dari puskesmas, lingkungan SD, SMP dan SMA. Tapi bagaimana warga yang tidak punya KTP Jakarta?

Saya warga Jateng tapi tinggal di Jakarta. Apakah saya bisa mendapatkan vaksin di tempat saya tinggal?



Pengirim: Desi (33) warga Kalibata





Tanggapan:

Pemprov DKI Jakarta telah membuka program vaksinasi di sejumlah tempat layanan kesehatan dan sudah berkoordinasi dengan RT/RW setempat untuk disosialisasikan ke warga. Semua warga DKI Jakarta bisa mendapatkan vaksinasi dengan membawa KTP DKI Jakarta.



Sedangkan untuk warga yang tinggal di ibu kota namun tidak memiliki KTP DKI Jakarta pun diperbolehkan ikut vaksin di tempatnya tinggal, dengan syarat membawa keterangan domisili dari RT atau RW setempat.



Bahkan sejumlah rumah sakit di Jakarta membuka layanan vaksinasi Covid-19 yang sudah dimulai sejak 22 Juli-15 September 2021. Layanan vaksinasi bekerja sama dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dengan tema Sentra Vaksinasi Sinergi Sehat (SVSS).



"Vaksinasi ini menyasar pada 40 ribu sasaran," kata Lies Dina Liastuti, Ketua Asosiasi Rumah Sakit Vertikal Indonesia (ARVI).



SVSS digelar di The Media Hotel and Towers Jalan Gunung Sahari Raya No 3, Mangga Dua Jakarta Pusat. Petugas akan melayani penyuntikan vaksin dengan kuota 2.000 orang per hari.



"Kami tidak mempersoalkan KTP, yang penting punyak NIK. Dengan target 12 tahun ke atas dan warga ber-KTP di luar DKI juga bisa ikut serta," tambahnya.