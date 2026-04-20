Bahan Baku Nafta Melejit Bikin Plastik Mahal, ANH: Efek Domino Picu Harga Beras dan Migor Naik

Seorang pembeli berbelanja di kios beras di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. (Foto: Inilah.com/Didik Setiawan).

Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat (ANH), menyoroti kenaikan harga plastik yang turut mendorong lonjakan harga bahan pangan, khususnya beras dan minyak goreng (migor) di sejumlah daerah.

Ia menjelaskan, selama ini harga beras kerap dianggap hanya dipengaruhi hasil panen dan stok nasional. Padahal, terdapat faktor lain yang tak kalah penting, yakni biaya distribusi.

“Banyak orang membayangkan harga beras hanya ditentukan oleh panen dan stok. Padahal, beras yang sampai ke pasar juga bergantung pada biaya karung, kantong kemasan, repacking, penyimpanan, dan pengangkutan,” ujar Achmad Nur kepada Inilah.com, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Berdasarkan data Trading Economics, harga nafta pada Maret 2026 berada di level US$617 per ton, lalu melonjak menjadi US$874,44 per ton pada 17 April 2026.

Menurutnya, kenaikan harga plastik kemasan otomatis mendorong ongkos distribusi, yang pada akhirnya berdampak pada harga jual di tingkat konsumen. “Jika biaya kemasan meningkat, maka ongkos distribusi ikut terdorong,” katanya.

Kondisi ini, lanjut dia, sejalan dengan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang mencatat pada pekan kedua April 2026, sebanyak 83 kabupaten/kota mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH). Bahkan, 41 di antaranya mencatat harga beras melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Karena itu, ia menilai kenaikan harga beras di daerah tidak selalu mencerminkan menipisnya stok nasional. Persoalan utamanya justru terletak pada mahalnya biaya distribusi.

“Jadi, kenaikan harga beras di daerah tidak selalu berarti stok nasional kurang. Bisa jadi stok tersedia, tetapi biaya penyalurannya semakin mahal. Persoalannya bukan hanya ada atau tidaknya barang, tetapi seberapa efisien barang itu sampai ke konsumen,” tuturnya.

Ia mengibaratkan kondisi ini seperti air di bendungan. Meski jumlahnya besar, distribusi yang tidak lancar membuat pasokan tidak optimal sampai ke masyarakat.

“Ibarat air di bendungan, stok boleh banyak. Tapi kalau salurannya sempit, bocor, dan mahal, air tidak akan mengalir lancar ke rumah-rumah,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan kenaikan harga plastik kemasan memang bukan satu-satunya faktor, tetapi menjadi salah satu penyebab penting yang memperberat harga beras.

“Ini bukan satu-satunya penyebab, tetapi jelas menjadi faktor penting yang memperberat harga, terutama di wilayah dengan struktur pasar yang lemah,” tegasnya.

Tak hanya itu, efek domino juga terasa pada komoditas lain seperti minyak goreng. Kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) akibat gejolak geopolitik global turut memberikan tekanan tambahan.

Selain itu, harga minyak goreng di sejumlah daerah juga terdorong naik akibat tingginya biaya kemasan yang dipicu mahalnya harga plastik—yang kembali berkaitan dengan lonjakan harga nafta.

Menurutnya, dampak ini paling terasa bagi masyarakat karena langsung menyentuh kebutuhan sehari-hari. “Masyarakat mungkin tidak mengikuti harga CPO atau energi global, tetapi mereka langsung merasakan mahalnya belanja dapur,” pungkasnya.