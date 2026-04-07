Bahas Selisih Harga BBM Nonsubsidi agar Tepat dan Adil, Menteri Bahlil Libatkan SPBU Swasta

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jabar, Rabu (25/3/2026). (Foto: Biro Pers Setpres)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah masih mengkaji skema penanggung selisih harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, seperti Pertamax dan lainnya yang tidak naik meski harga minyak dunia meroket.

Untuk membahasnya, Menteri Bahlil melibatkan banyak pihak, termasuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik swasta, agar tercipta formulasi yang tepat dan berkeadilan.

"Menyangkut harga BBM nonsubsidi, kita lagi melakukan pembahasan. Nah, pembahasan ini sudah tentu juga melibatkan badan swasta lainnya. Dan sampai dengan sekarang kita lagi mengatur dan mencari formulasi yang baik dan bijaksana," ujar Menteri Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa (7/4/2026).

Pernyataan ini sekaligus mengklarifikasi bahwa pembahasan masih berjalan dan tidak ada penunjukan SPBU swasta sebagai pihak yang harus menanggung selisih harga tersebut.

Dalam hal ini, pemerintah memahami kondisi masyarakat di tengah dinamika harga energi saat ini, baik untuk BBM subsidi maupun nonsubsidi. "Nah, tunggu sampai selesai, saya akan kabari. Yang jelas, pemerintah sangat memahami kondisi masyarakat pada saat ini. Baik untuk BBM subsidi maupun nonsubsidi," jelasnya.

Sejauh ini, ia belum bisa memastikan kapan keputusan final terkait skema penanggung selisih harga BBM nonsubsidi dengan harga minyak dunia akan ditetapkan. Ia hanya menyebut pembahasan masih berjalan dan dalam proses penghitungan (exercise).

"Kami lakukan rapat untuk membuat exercise ya. Nanti kalau sudah ada," terangnya.

Melonjaknya harga minyak dunia memang membuat waswas, lantaran semakin menjauh dari asumsi APBN 2026, yakni Indonesian Crude Price (ICP) yang dipatok maksimal US$70 per barel.

Saat ini, harga minyak jenis Brent dan West Texas Intermediate (WTI) sudah berada di atas US$100 per barel, atau lebih mahal dibandingkan harga rata-rata minyak dunia per Januari 2026, di mana jenis Brent (ICE) berada di kisaran US$64 per barel.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kenaikan harga BBM nonsubsidi masih dikaji. Ia memastikan, apa pun keputusannya akan diumumkan ke publik.

"Itu masih dikaji. Setelah pengkajian selesai, pasti akan segera disampaikan ke publik," ujar Menko Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

Ia memastikan, khusus BBM subsidi akan dipertahankan tidak naik hingga Desember 2026, dengan catatan selama harga minyak dunia tidak melebihi rata-rata US$97 per barel.

"Selama harga minyak tidak lebih dari 97 dolar AS per barel secara rata-rata, maka harga BBM ini bisa kita pertahankan sampai bulan Desember tahun ini," tambah Menko Airlangga.