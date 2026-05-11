Bahaya BPA dari Galon Tua Dikeluhkan Konsumen, KKI Soroti Ancaman bagi 92 Juta Warga

Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI), David Tobing, mengungkap masih maraknya peredaran galon guna ulang berusia tua atau “ganula” di tengah masyarakat.

Berdasarkan pengaduan konsumen yang dihimpun KKI, sebanyak 92 persen responden mengaku masih menerima galon tua yang dinilai rentan meluruhkan zat kimia berbahaya Bisphenol A (BPA) ke dalam air minum.

David menilai kondisi tersebut berpotensi mengancam kesehatan jutaan masyarakat Indonesia. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 34 persen rumah tangga di Indonesia mengonsumsi air minum dalam galon atau setara lebih dari 26 juta rumah tangga.

“Dari pengaduan tersebut, bisa diperkirakan sekitar 92 juta penduduk terancam kesehatannya akibat peluruhan BPA dari galon tua,” ujar David dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Menurutnya, BPA merupakan senyawa kimia yang berpotensi menimbulkan berbagai gangguan kesehatan jika terpapar dalam jangka panjang. Sejumlah penelitian mengaitkan BPA dengan risiko obesitas, diabetes, hingga gangguan reproduksi.

Temuan ini merupakan hasil pemantauan intensif yang dilakukan KKI selama tiga tahun terakhir. Pada 2024, KKI melakukan survei nasional terhadap 450 responden. Pemantauan kemudian dilanjutkan melalui investigasi langsung ke puluhan agen dan toko kelontong di wilayah Jabodetabek sepanjang 2025.

Sebagai tindak lanjut, KKI membuka Kanal Pengaduan Konsumen selama Maret hingga April 2026. Dari 250 laporan yang masuk dari tujuh kota besar, mayoritas konsumen mengaku masih menggunakan galon yang telah berusia lebih dari satu tahun.

“Bahkan ada konsumen yang mengirimkan foto galon produksi 2015 yang masih digunakan untuk air minum. Artinya, galon itu sudah berusia 11 tahun dan masih beredar bebas di masyarakat,” kata David.

KKI juga mencatat kondisi fisik galon yang diterima konsumen banyak yang sudah tidak layak pakai. Sebanyak 30 persen konsumen melaporkan galon dalam kondisi kotor, kusam, dan lusuh. Sementara 18 persen lainnya menemukan galon retak, serta 2 persen dalam kondisi penyok.

“Nah, temuan kuncinya adalah semakin tua usia galon, semakin banyak jenis kerusakan dan keluhan yang muncul,” tegas David.

Selain usia pakai yang terlalu lama, David menyoroti buruknya proses distribusi galon di lapangan. Ia menilai banyak galon diangkut menggunakan kendaraan bak terbuka sehingga terpapar langsung sinar matahari.

“Galon kosong maupun galon berisi banyak diangkut dengan bak terbuka. Padahal paparan panas matahari menjadi salah satu faktor utama yang memicu peluruhan BPA,” ujarnya.

David menambahkan, pakar polimer dari Universitas Indonesia sebelumnya telah mengingatkan usia pakai terlalu lama, pencucian kasar, dan paparan panas dapat mempercepat peluruhan BPA pada galon polikarbonat. Karena itu, penggunaan galon polikarbonat direkomendasikan maksimal satu tahun atau sekitar 40 kali pengisian ulang.

KKI pun mendesak pemerintah segera membuat aturan pembatasan masa pakai galon guna ulang demi melindungi konsumen. David mencontohkan, Uni Eropa telah mengambil langkah tegas dengan melarang penggunaan BPA pada bahan kontak pangan yang mulai berlaku efektif Juli 2026 setelah adanya temuan risiko paparan kronis BPA dari otoritas keamanan pangan Eropa.

Sementara di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih memperbolehkan penggunaan BPA dan baru mewajibkan pelabelan peringatan BPA pada produk tertentu dengan masa transisi hingga 2028.

“Di Eropa penggunaan BPA sudah dilarang mulai tahun ini. Sementara di Indonesia, pelabelan peringatan saja baru diwajibkan pada 2028. Ditambah lagi belum ada aturan tegas soal batas usia pakai galon,” papar David.

