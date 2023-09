Bahaya Penyakit Jantung, Simak Cara Menghindarinya

Penyakit jantung termasuk salah satu yang paling mematikan di dunia. Parahnya, penyakit ini bisa menimpa siapa saja.



Karena bisa menimpa siapa saja, maka kita semua harus mulai mewaspadai berbagai faktor penyebab penyakit jantung ini.



Faktor usia dan riwayat keluarga memang jadi pendorong kuat munculnya penyakit jantung ini. Namun ternyata, masih ada beberapa faktor lain yang tak kalah penting untuk diperhatikan.



Selain itu, masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi dan kadar kolesterol tinggi turut berperan dalam meningkatkan risiko penyakit jantung. Faktor lain yang turut berperan adalah gaya hidup dan merokok.



Kendati begitu, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko penyakit jantung dan serangan jantung. Seperti dilansir laman Eat This Not That!, berikut lima tips yang wajib dijalankan.



1. Jaga Kadar Kolesterol

Peningkatan kadar kolesterol darah akan disertai dengan peningkatan risiko penyakit jantung koroner. Kadar kolesterol darah turut dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, dan pola makan.



Penerapan pola makan yang sehat untuk mengelola kadar kolesterol darah tetap sehat seperti menurunkan asupan lemak jenuh dan asupan lemak trans, mengonsumsi Omega-3, dan meningkatkan asupan serat. Olahraga rutin dan menghindari konsumsi alkohol.



2. Kelola Tekanan Darah

Tekanan darah yang tinggi akan meningkatkan beban kerja jantung. Bila dibiarkan, otot jantung akan lebih kaku dan menebal sehingga menyebabkan jantung berfungsi secara tidak normal.



Untuk menjaga tekanan darah tetap normal, jaga lingkar pinggang dan berat badan dalam kondisi yang sehat atau normal. Selain itu, lakukan olahraga rutin dan kurangi stres.



3. Jaga Berat Badan

Kelebihan berat badan dapat berkontribusi pada kadar kolesterol yang tinggi. Kelebihan berat badan bisa dicegah dengan mengganti pilihan asupan makan dan minum yang tak sehat menjadi lebih sehat.



Tingkatkan aktivitas sehari-hari dengan hal yang sederhana seperti memperbanyak jalan kaki dan aktivitas berdiri. Misalnya, membersihkan kebun atau memasak.



4. Hindari Konsumsi Alkohol

Konsumsi alkohol berlebih dapat memicu beberapa masalah kesehatan. Sebagain di nataranya adalah tekanan darah tinggi, gagal jantung, dan strok.



5. Berhenti Merokok

Kebiasaan merokok dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Merokok juga merupakan faktor risiko independen bagi kematian jantung mendadak pada pasien penyakit jantung koroner.



Dampak lain dari merokok adalah meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Paparan asap rokok pada non perokok dapat meningkatkan risiko mereka terhadap penyakit jantung.