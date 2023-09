Bahlil Bujuk Sonic Bay Segera Realisasikan Proyek Smelter Rp39,4 Triliun

Proyek smelter bahan baku baterai Sonic Bay di Kawasan Industri Teluk Weda, Maluku Utara didorong untuk segera direalisasikan. Total investasi mencapai 2,2-2,6 miliar dolar AS. Angka ini setara Rp33,3 triliun hingga Rp39,4 triliun mengacu pada kurs Rp15.171 per dolar AS.

Dorongan tersebut datang dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

"Saya mendukung penuh rencana investasi BASF di Indonesia khususnya dalam mendukung pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik. Hal ini sejalan dengan cita-cita pemerintah negara kita yang ingin menjadikan Indonesia sebagai pemain kendaraan listrik kelas dunia," katanya dalam keterangan di Jakarta, Rabu (18/1/2023).

Hal itu disampaikan Bahlil dalam pertemuannya dengan Chief Executive Officer (CEO) Badische Anilin-und Soda-Fabrik (BASF) Martin Brudermüller di Paviliun Indonesia, World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2023, kemarin.

Dalam proyek Sonic Bay, rencananya BASF akan bekerja sama dengan Eramet yang telah memiliki legalitas usaha atas nama PT Eramet Halmahera Nikel (PT EHN).

Rencana investasi bersama BASF-Eramet yang berlokasi di Kawasan Industri Teluk Weda, Maluku Utara ini merupakan pabrik pemurnian nikel dengan teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL) yang menghasilkan Mixed Hydroxide Precipitates (MHP).

"Pabrik pemurnian nikelnya ada di Maluku Utara yang mana di sanalah lokasi sumber bahan bakunya. Kami di Kementerian Investasi/BKPM akan mengawal segala proses investasi BASF dari awal hingga akhir agar proyek ini bisa segera terlaksana," katanya.

Pada kesempatan tersebut, CEO BASF Martin Brudermüller mengungkapkan apresiasinya terhadap keberhasilan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan performa pertumbuhan ekonomi yang sangat baik bahkan mampu mengungguli negara-negara di Eropa.

Ia juga berterima kasih atas dukungan yang diberikan Kementerian Investasi/BKPM sehingga proses investasi BASF mampu berjalan dengan baik khususnya dalam hal pengurusan perizinan.

CEO BASF menegaskan bahwa kesepakatannya dengan Eramet sudah memasuki tahap akhir dan akan segera direalisasikan.

"Kami ingin menyampaikan bahwa kesepakatan kami dengan Eramet sudah pada tahap final, kemungkinan keputusan kami akan diambil pada semester I 2023 ini. Nilai investasi yang akan kami gelontorkan kurang lebih 2,4 miliar euro dan akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan secara langsung sebanyak 1.000 lapangan pekerjaan,” jelas Martin.

Pihaknya sangat mengapresiasi dukungan dari Kementerian Investasi/BKPM sehingga proses investasinya dapat berjalan lancar. “Kami juga berencana melakukan investasi tindak lanjut," tuturnya.

Proyek Sonic Bay diperkirakan akan meraup nilai investasi hingga 2,2-2,6 miliar dolar AS dan kapasitas produksi sebesar 67 ribu ton nikel/tahun dan 7,5 ribu ton kobalt/tahun.

Rencana investasi tindak lanjut BASF bertujuan untuk memproduksi MHP menjadi prekursor baterai listrik. BASF merupakan perusahaan multinasional asal Jerman dan produsen kimia terbesar di dunia yang saat ini bekerjasama dengan perusahaan pertambangan asal Prancis, Eramet, di bidang industri smelter pemurnian hidrometalurgi nikel dan kobalt yang menghasilkan produk bahan baku baterai kendaraan listrik.