Bahlil Dikasih Waktu Seminggu Bereskan Ratusan IUP tak Jelas

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi keterangan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (6/4/2026). (Foto: Antara/Putu Indah Savitri)

Ukuran Font Kecil Besar

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk mencabut ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah. Perintah ini menyasar tambang-tambang yang berada di kawasan hutan lindung.

Prabowo menyatakan telah menerima laporan mengenai adanya ratusan perizinan yang tidak jelas statusnya di dalam kawasan hutan.

"Saya juga setelah memerintahkan Menteri ESDM, saya dapat laporan ada ratusan tambang enggak jelas, atau IUP enggak jelas di hutan lindung dan di hutan-hutan," tegas Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden sempat berkomunikasi dengan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, terkait pengawasan izin penebangan kayu di wilayah perhutanan.

"Saya cek menteri kehutanan. Alhamdulillah menteri kehutanan ini oke juga ya, dia belum kasih izin potong kayu. Mana menteri kehutanan? Oh kau ya Menteri Kehutanan. Waduh, dia berbinar-binar tuh. Saya enggak tanya partai apa dong," ucapnya di hadapan peserta rapat.

Terkait keberadaan IUP tidak jelas tersebut, Prabowo menegaskan pemerintah akan melakukan evaluasi total. Ia menekankan bahwa langkah tegas harus diambil demi membela kepentingan nasional.

"Jadi ini ada sekian ratus (IUP enggak jelas), segera evaluasi. Kalau enggak jelas cabut itu semua IUP, kita sudah tidak ada waktu untuk terlalu kasihan, tidak ada kasihan sekarang. Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat," jelas Prabowo.

Prabowo pun memberikan tenggat waktu yang singkat kepada Bahlil Lahadalia untuk menyelesaikan pencabutan izin-izin bermasalah tersebut.

"Berapa hari laporan kembali ke saya, dua minggu? Enak saja, satu minggu. Cabut semua IUP, prinsip-prinsip yang enggak beres harus dicabut dan kita bisa memperkuat institusi-institusi kita," tuturnya.

