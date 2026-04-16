Bahlil Pastikan Stok BBM Aman: Harga tak akan Naik, Insya Allah Selamanya

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG dalam negeri masih aman di tengah konflik Timur Tengah saat ini.

Menurutnya, pemerintah tidak akan menaikkan harga BMM sesuai dengan perintah Presiden RI Prabowo Subianto.

"Aman lah. Kita saya sampaikan kepada publik bahwa Insya Allah stok kita di atas standar minimum baik itu solar, baik itu bensin, maupun LPG. Insya Allah aman," kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).

Bahlil menjelaskan keputusan tersebut telah disepakati pemerintah dan berlaku hingga akhir tahun. Ia pun optimistis kebijakan tersebut bisa terus dipertahankan dalam jangka panjang.

"Dan sekali lagi saya katakan bahwa kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun, Insya Allah sampai selama-lamanya, doain," ujarnya.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan kondisi tersebut masih bergantung pada pergerakan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP).

Ia mengungkap selama harga ICP berada di bawah USD100 per barel, maka APBN masih mampu menopang subsidi energi.

"Ini kan tergantung dengan harga ICP tapi kalau sampai dengan 100 dolar AS itu sudah aman dalam APBN. Dan sekarang harga rata-rata ICP Januari sampai dengan sekarang itu tidak lebih dari 77 dolar AS," ucapnya.

"Jadi kita itu baru split 7 dolar, jadi jangan sampai ada yang menganggap bahwa uang kita dapat dari mana, kita ini baru naik 7 dolar sampai dengan sekarang saya ngomong ya. Makasih ya," ungkap Bahlil menambahkan.