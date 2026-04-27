Bahlil Pastikan Stok Energi Nasional Aman, Pemerintah Genjot Alternatif Pengganti LPG Impor

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan stok energi nasional masih dalam tahap aman. Laporan ini disampaikan ketika dirinya dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).

Dalam laporannya, Bahlil menyampaikan pemerintah memastikan pasokan energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah, tetap berada dalam kondisi aman di tengah tekanan geopolitik global.

“Dari sisi BBM, baik solar maupun bensin, dari semua spek alhamdulillah semuanya di atas standar minimum nasional,” ujar Bahlil kepada wartawan.

Gejolak Geopolitik

Bahlil menjelaskan stabilitas pasokan energi nasional tetap terjaga meskipun terjadi gejolak geopolitik di Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz dalam hampir dua bulan terakhir.

“Alhamdulillah sudah hampir dua bulan ketika kejadian geopolitik di Timur Tengah dan Selat Hormuz, kita masih stabil,” ucapnya.

Tak hanya BBM, Bahlil juga melaporkan kondisi stok minyak mentah (crude) yang digunakan untuk pengembangan kilang (refinery). Ia menyebut cadangan sekarang masih berada di atas batas minimum nasional.

“Dalam rangka pengembangan refinery, stok crude kita juga di atas standar minimum nasional, jadi relatif tidak ada masalah,” jelasnya.

Impor LPG

Selain itu, Bahlil juga menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG). Dari total konsumsi nasional sebesar 8,6 juta ton per tahun, produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton.

“Selebihnya kita impor kurang lebih sekitar 7 juta ton. Ini terjadi sejak konversi dari minyak tanah ke LPG,” ungkapnya.

Sementara itu, Bahlil menyampaikan kondisi ini mendorong pemerintah untuk mencari berbagai alternatif guna menekan impor dan memperkuat kemandirian energi nasional. Ia mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji sejumlah opsi substitusi LPG, termasuk pengembangan dimethyl ether (DME) berbasis batubara berkalori rendah.

Namun, ia mengakui tantangan utama terletak pada keterbatasan bahan baku LPG dalam negeri, yakni propana (C3) dan butana (C4).

“Produksi kita tidak terlalu banyak, sehingga kita harus mencari alternatif,” ucapnya.

Selain DME, pemerintah juga tengah mengkaji opsi lain berupa compressed natural gas (CNG) sebagai pengganti LPG.

“Sekarang masih dalam pembahasan, ini harus saya finalisasi. Ini salah satu alternatif terbaik untuk mendorong kemandirian energi kita dari sektor LPG,” ujar Bahlil.

Bahlil pun menegaskan pemerintah terus bekerja intensif untuk menemukan solusi terbaik.

“Hampir tiap malam tidak kita istirahat, kita mengkaji sumber-sumber LPG-nya,” ungkapnya.