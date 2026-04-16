Bahlil Setor Hasil Pertemuan dengan Utusan Putin ke Prabowo

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kiri) mendampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kanan) menjawab pertanyaan wartawan di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/4/2026). (Foto: Antara Foto/Bayu Pratama S./kye).

Presiden RI Prabowo Subianto menuntaskan kunjungan singkat ke Rusia dan Prancis selama dua hari. Agenda tersebut difokuskan pada penguatan hubungan bilateral serta penjajakan kerja sama strategis dengan kedua negara.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan, dalam lawatan tersebut Presiden Prabowo menggelar pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin sebelum melanjutkan perjalanan ke Prancis untuk bertemu Presiden Emmanuel Macron.

“Bapak Presiden baru tiba dari kunjungan singkat dua hari ke dua negara super power, negara pemegang hak veto yaitu bertemu Presiden Rusia, kemudian Presiden Prancis,” kata Teddy kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).

Salah satu fokus pembahasan dalam pertemuan dengan Putin adalah peningkatan kerja sama di sektor energi dalam jangka panjang. Upaya ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus membuka peluang kemitraan strategis.

"Intinya adalah peningkatan kerja sama di bidang energi jangka panjang. Kemudian Bapak Presiden menugaskan khusus Bapak Menteri ESDM untuk bertemu utusan khusus Presiden Putin dan juga Menteri Energi dari Rusia," ujarnya.

Teddy menambahkan, tindak lanjut dari pembahasan tersebut telah dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dengan pihak Rusia.

“Kemudian beliau melaksanakan rapat dengan utusan khusus Presiden Putin dan Menteri. Dan hasilnya, beliau laporan kepada Bapak Presiden baru saja,” tuturnya.