Bahlil Soroti Keluhan Warga soal Tagihan Listrik Naik Diam-diam

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti keluhan warga soal tagihan listrik mereka naik. Menurutnya, sampai hari ini belum ada kenaikan tarif listrik.

Bahlil justru menegaskan jika ada kenaikan, maka pemerintah pasti menyampaikannya.

"Sampai dengan hari ini saya bicara ini, dan exercise yang kami lakukan, itu belum ada kenaikan tarif listrik. Nanti kalau ada nanti akan disampaikan ya," kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).

Sementara itu, PT PLN (Persero) tak membenarkan ada kenaikan tarif listrik seperti isu yang beredar di media sosial. Pihaknya meminta masyarakat waspada terhadap informasi palsu atau hoaks yang menyebut PLN menaikkan tarif listrik tanpa pemberitahuan.

"Faktanya, tidak ada kenaikan tarif listrik. Pemerintah telah menetapkan bahwa tarif listrik tetap berlaku sama untuk periode April-Juni 2026 seperti periode sebelumnya," tulis PLN dalam unggahannya dikutip Senin (4/5/2026).

Berikut rincian tarif listrik yang berlaku pada periode April-Juni 2026:

Rumah tangga 900 VA RTM: Rp 1.352 per kWh

Rumah tangga 1.300-2.200 VA dan bisnis 6.600 VA-200 kVA: Rp 1.444,70 per kWh

Rumah tangga lebih dari 3.500 VA: 1.699,53 per kWh

Bisnis dan industri lebih dari 200 kVA: Rp 1.122 per kWh

Industri lebih dari 30.000 kVA: Rp 996,74 per kWh.

Sebelumnya, isu kenaikan tarif listrik ini ramai diperbincangkan di media sosial (medsos). Sejumlah warganet mengaku kaget karena tidak adanya pemberitahuan atau pengumuman resmi dari pemerintah terkait kebijakan tersebut.