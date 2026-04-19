Bak Perang! Pramono Siapkan 'Pasukan Khusus' Basmi Invasi Ikan Sapu-sapu

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan langkah penanganan ikan sapu-sapu di perairan ibu kota akan dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Ia menegaskan upaya tersebut tidak bisa dilakukan setengah-setengah, mengingat populasi ikan tersebut sudah sangat mendominasi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata Pramono, akan menyiapkan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) secara khusus untuk menangani persoalan ini. Petugas tersebut nantinya bertugas melakukan pembersihan ikan sapu-sapu secara rutin di sejumlah wilayah perairan Jakarta.

“Untuk ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Kami akan melanjutkan dan secara khusus Jakarta akan punya PPSU untuk secara berkala membersihkan ikan sapu-sapu di Jakarta,” ujar Pramono di Jakarta Selatan, Minggu, 19 April 2026.

Ia mengungkapkan, kondisi populasi ikan sapu-sapu saat ini sudah berada di atas ambang batas. Berdasarkan data yang diterimanya, jumlah ikan tersebut telah melampaui 60 persen dari total biota air yang ada di perairan Jakarta.

“Bahkan laporan KKP lebih dari 70 persen, tapi saya sampaikan lebih dari 60 persen. Dan terbukti, baru satu hari pembersihan di Jakarta Selatan saja sudah lebih dari 3,5 ton. Total hampir 6,5 ton yang berhasil ditangkap,” kata dia.

Dengan kondisi tersebut, Pramono menilai langkah pengendalian harus segera dilakukan secara intensif agar tidak menimbulkan kerusakan ekosistem yang lebih luas. Dominasi ikan sapu-sapu dinilai berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan perairan jika tidak dikendalikan sejak dini.

Selain itu, ia juga merespons kritik dari Majelis Ulama Indonesia terkait metode pemusnahan ikan sapu-sapu yang dinilai belum sesuai dengan ketentuan syariat. Pramono memastikan pemerintah akan menyesuaikan metode yang digunakan dengan melibatkan pihak yang memiliki keahlian di bidang tersebut.

“Mengenai saran dan kritik dari MUI, nanti saya minta yang ahli untuk menyesuaikan tata caranya,” ujar Pramono.