Bakom RI: 55,42 Persen dari 28.390 SPPG di Indonesia Telah Kantongi SLHS

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes dr. Andi Saguni (kiri) dalam konferensi pers Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).(Foto: inilah.com/Vonita Betalia)

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan sebanyak 28.390 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di Indonesia untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Jumlah SPPG yang terdata sebanyak 28.390 SPPG dengan 15.795 SPPG atau 55,42 persen diantaranya telah memiliki sertifikat SLHS,” kata Qodari dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

“Jumlah penerima manfaat yang terdata mencapai 61.991.412 orang atau 74,8 persen dari total target 82,9 juta penerima,” ucapnya.

Qodari menjelaskan program MBG dijalankan dalam skala besar sehingga pengawasannya masih terus diperbaiki.

Menurutnya, pemerintah kini fokus membenahi tata kelola program, mulai dari penyusunan menu, pengawasan mitra SPPG, standar kebersihan makanan, hingga distribusi makanan ke penerima manfaat.

“Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat tata kelola MBG. Penguatan dilakukan dari hulu ke hilir,” ujarnya.

Qodari mengakui pengelolaan program dengan target puluhan juta penerima manfaat tidak sederhana. Pihaknya pun masih melakukan evaluasi terhadap berbagai persoalan yang muncul di lapangan.

“Mulai dari perencanaan dan standar menu, seleksi dan pengawasan mitra SPPG, SOP Higienitas dan Distribusi, mekanisme pelaporan dan penanganan insiden, hingga transparansi serta akuntabilitas pengawasan, agar manfaat program benar-benar sampai ke penerima secara aman, layak, dan konsisten,” paparnya.