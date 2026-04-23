Baksos HUT Tagana: Bersih-bersih Sungai hingga Salurkan Ribuan Paket Sembako

Ukuran Font Kecil Besar

Kementerian Sosial (Kemensos) melaksanakan kegiatan bakti sosial (baksos) dalam rangka Hari Ulang Tahun Taruna Siaga Bencana (Tagana) ke-22 yang diperingati pada 24 Maret 2026.

Mengusung tema ‘22 Tahun Mengabdi, Satu Sinergi untuk Ketangguhan Negeri’, peringatan ini menekankan pada solidaritas, profesionalisme, dan peran garda terdepan Tagana dalam penanggulangan bencana.

“Hari ini saya ingin menegaskan satu hal, sejalan dengan arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahwa Tagana harus selalu ada di setiap bencana, ini bukan sekedar kalimat, ini adalah rekam jejak, ini adalah bukti nyata bahwa negara tidak pernah absen untuk rakyatnya,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat memberikan arahan dalam Apel Peringatan HUT Tagana, di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Selain dirayakan melalui apel serentak, kegiatan HUT Tagana tahun ini juga dirayakan dengan berbagai kegiatan positif seperti tasyakuran dan bakti sosial di berbagai daerah, salah satunya di Jakarta.

Bakti sosial di Jakarta khususnya Jakarta Pusat, dilaksanakan dengan bersih-bersih bantaran sungai di sekitar Kecamatan Senen. Sebanyak kurang lebih 130 petugas gabungan yang terdiri dari relawan Tagana, pilar sosial, petugas kebersihan dan PPSU bahu-membahu membersihkan bantaran sungai yang melewati Kelurahan Paseban, Kwitang, Kenari, dan Bungur.

Ketua Forum Tagana Jakarta Pusat Benny Suryadilaga berkesempatan ikut turun langsung dan memberikan arahan kepada petugas gabungan yang sedang melaksanakan kerja bakti.

“Saya monitoring dulu ke empat kelurahan. Pertama saya ke Paseban, kedua Kenari, ketiga Kwitang, dan terakhir di Bungur. Saya melihat anggota Tagana, apakah sudah ready di kelurahan yang sudah saya tunjuk semua. Alhamdulillah, teman-teman di sana sudah ready,” kata Benny.

Disamping melaksanakan bersih-bersih lingkungan, Kemensos bersama Tagana juga menyalurkan Bantuan sosial (Bansos) dari dana hibah dalam negeri kepada kurang lebih 1.500 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di empat Kelurahan tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, total bansos yang disalurkan di empat Kelurahan tersebut yaitu sebanyak Rp225 juta, masing-masing KPM menerima Rp150 ribu dalam bentuk paket sembako yang berisi beras 5kg, 1 kaleng ikan sarden 425gr, 5 bungkus mie instan, dan minyak goreng 1 liter.

“Memang saya akuin ya, untuk tahun ini sangat-sangat yang luar biasa. Biasanya kami hanya melakukan bersih-bersih, tapi kali ini kami sangat tersentuh dengan adanya penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Benny.

Lebih lanjut, Benny menjelaskan bahwa dalam penyaluran bantuan, Tagana tidak bekerja sendiri, namun juga berkolaborasi dengan berbagai pilar-pilar sosial seperti pendamping PKH.

“Ada pendamping PKH, ada pendamping sosial, di situ ada Tagana, Alhamdulillah, merasa sangat erat sekali, dan saya juga merasa sangat bersyukur diberi kesempatan untuk melakanakan ini,” pungkasnya.