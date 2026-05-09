Balasan Berkelas Maia-Irwan soal "Nyanyian" Ahmad Dhani Perihal Selingkuh

Maia Estianty tak ambil pusing "nyanyian" mantan suaminya, Ahmad Dhani perihal dugaan perselingkuhan dirinya saat masih menikah dengan pendiri band Dewa 19 itu.

Ia justru memamerkan momen mesra dengan sang suami, Irwan Mussry saat merayakan pesta pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju.

"Pantesan beliau (Irwan) banyak rezekinya, tuyulnya dia sendiri. Ah ini mah terbaik seluruh dunia, suamiku. Mau tahu rahasia sesajen untuk mengundang tuyul seperti ini? Love you honey, menyala suamiku," jelas Maia melalui akun Instagram pribadinya, dikutip Sabtu (9/5/2026).

Bahkan Irwan juga tak menanggapi tudingan Ahmad Dhani, dan hanya membagikan kalimat yang menenangkan hati di momen bahagia El.

"Bangga melebihi kata-kata dan sangat bahagia untuk kalian berdua. Semoga hidup Anda bersama dipenuhi dengan cinta, kegembiraan, dan berkah yang tak ada habisnya. Cinta kalian berdua!," ungkapnya.

Tak hanya itu, ayahanda Maia, Harjono Sigit bahkan sempat mengunggah foto dirinya yang sedang makan malam, dengan caption yang dinilai netizen sebagai sindiran terhadap sikap Ahmad Dhani yang terus-terusan menyuarakan dugaan perselingkuhan putrinya.

"Mari kita makan kenyang yuk biar enggak mudah baper kalau laper," kata Harjono.

Nyanyian Sumbang Dhani

Sebelumnya, Selasa (5/5/2026), Ahmad Dhani secara mengejutkan mengungkap alasan asli di balik talak tiga yang ia layangkan pada Desember 2006 silam. Bukan karena isu orang ketiga dari pihaknya, Dhani justru menuding balik mantan istrinya.

"Saya ceraikan Maia karena dia selingkuh," tegas Dhani dengan nada bicara yang menggelegar di kawasan Kemang.

Tak main-main, suami Mulan Jameela ini mengaku tidak asal bicara. Dhani mengklaim memegang bukti otentik berupa dokumen kronologi perselingkuhan Maia dengan seorang tokoh kelas kakap—pemilik stasiun TV swasta tanah air. Bahkan, Dhani menyebut ada surat kesepakatan yang dibubuhi tanda tangan sebagai bukti valid.

Lantas, kenapa baru sekarang? Kenapa membiarkan publik berspekulasi selama 20 tahun?

"Saya enggak mau anak-anak dibully di sekolah dibilang ibunya diceraikan gara-gara selingkuh," ujar bapak lima anak ini. Dhani mengaku sengaja menelan pahitnya hujatan netizen demi menjaga mental Al, El, dan Dul hingga mereka dewasa.

Keberanian Dhani membongkar masa lalu ini ternyata bukan tanpa alasan. Ia mengaku "gerah" dengan sikap Maia yang dianggapnya memancing keributan. Pemicunya adalah pidato (speech) Maia di acara siraman El Rumi yang dinilai kembali menyudutkan masa lalu mereka.

"Kenapa waktu sungkeman El ada speech yang mengungkit-ungkit masa lalu? Saya sudah wanti-wanti, kalau mengungkit, saya akan bongkar semuanya!" ancam Dhani.