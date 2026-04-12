Bali United Siap Sulitkan Persib di GBLA

Pelatih Bali United Johnny Jansen mengakui bahwa Persib Bandung merupakan tim favorit juara musim ini, tetapi ia tetap membidik tiga poin dari lawatan ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Minggu malam ini mulai pukul 19.00 WIB.

Terlebih, Jansen berharap bisa memberikan tekanan bagi Persib yang saat ini bercokol di puncak klasemen BRI Super League 2025/2026 dan berpotensi meraup triruntun gelar juara liga.

"Persib saat ini berada di peringkat pertama dan menjadi favorit juara musim ini. Tapi untuk laga ini mudah-mudahan kami yang dapat tiga poin sehingga jadi pressure juga buat mereka," kata Jansen, dikutip dari laman resmi I.League, Minggu.

Jansen tahu bahwa musim ini Persib selalu menyapu bersih 13 laga kandang mereka dengan kemenangan. Namun, kata dia, timnya datang ke Bandung bekal positif setelah menang besar 6-1 atas tim tamu PSBS Biak.

Pesta enam gol ke gawang PSBS itu juga menjadi sinyal ketajaman Serdadu Tridatu yang dalam tiga laga terakhirnya mampu mencetak 10 gol.

"Persiapan kami bagus sejauh ini dan tidak ada kendala. Apalagi laga terakhir kami bisa menang besar sehingga faktor itu membawa kepercayaan diri jelang melawan Persib Bandung. Mudah-mudahan kami bisa memberikan hasil terbaik di laga ini," ujar pelatih asal Belanda itu.

Sementara itu, perwakilan pemain, Ricky Fajrin juga mengatakan hal yang sama, yaitu membawa hasil bagus saat kembali ke Bali. "Semua pemain dalam kondisi yang bagus dan suasana tim juga baik. Harapannya laga melawan Persib Bandung bisa menuai hasil yang bagus," ungkap Ricky.

Dalam kesempatan yang sama, kapten Bali tersebut juga turut mengomentari persaingan juara musim ini yang melibatkan Persib, Borneo FC, dan Persija.

Menurutnya, meski Persib di atas angin untuk kembali juara, semua masih bisa terjadi di sisa tujuh atau delapan laga menuju akhir musim. "Tapi kompetisi masih panjang, banyak kemungkinan yang bisa terjadi, mungkin Persib atau mungkin tim lainnya bisa juara di akhir kompetisi musim ini," tambah dia.