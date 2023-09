Ballon d\'Or 2021, Ini Dia Klub Terbaik Dunia

The Blues Chelsea dinobatkan sebagai klub terbaik 2021 dalam acara Ballon d'Or 2021 di Theatre du Chatelet, Prancis, Selasa (30/11/2021).

Sebagai catatan, kategori penghargaan untuk klub terbaik baru pertama kali muncul pada Ballon d’Or edisi 2021. Ada dua jenis penghargaan baru pada Ballon d’Or 2021, yakni untuk tim terbaik (Best Club of the Year Award) dan pencetak gol terbanyak di sepanjang tahun (Best Striker of the Year Award).Robert Lewandowski (Bayern Muenchen/Polandia) dinobatkan sebagai pemenang kategori Best Striker of the Year Award.

Performa Chelsea pada beberapa musim terakhir ini memang begitu fenomenal. Terutama sejak kedatangan Thomas Tuchel sebagai pelatih anyar The Blues pada awal tahun ini.

Di bawah tangan dingin Tuchel, Chelsea sukses merebut gelar Liga Champions 2020-2021. Mereka merebutnya setelah berhasil mengalahkan Manchester City di babak final.

London Biru kini juga bertengger nyaman di puncak klasemen Liga Inggris dari 13 pertandingan yang sudah dilalui.

Tak hanya pelatih bagus, susunan pemain berkualitas juga ikut berperan. Tercatat, ada beberapa penggawa Chelsea yang masuk 10 besar Ballon d’Or 2021, seperti Jorginho yang menempati posisi ketiga.

Selain itu, terdapat setidaknya tiga pemain Chelsea lainnya yang masuk nominasi 30 besar peraih Ballon dOr. Di antaranya, ada Romelu Lukaku, Mason Mount, dan Cesar Azpilicuetta serta N'golo Kante.

"Trofi yang sangat bagus sebab ini untuk klub. Kami punya tim wanita dan akademi yang sangat sukses."

"Kami senang mendapatkan penghargaan ini. Kami juga punya banyak pemain masuk nominasi," kata Thomas Tuchel, menanggapi raihan Chelsea di Ballon d’Or 2021.

Gelar klub terbaik itu diberikan tak hanya melihat raihan tim utama saja. karena, prestasi skuad putri Chelsea pada musim lalu juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Tim putri Chelsea memang berhasil menjadi juara di Liga Inggris Wanita 2020-2021. Hal itu pun membuat klub asal London tersebut meraih gelar prestisius itu untuk pertama kalinya.