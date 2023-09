Ban Kapten Pelangi \'One Love\' Dilarang, Timnas Jerman Pasang Pose Tutup Mulut

Para pemain timnas Jerman menutupi mulut mereka saat foto tim jelang pertandingan pembuka Piala Dunia 2022 melawan Jepang di Stadion Internasional Khalifa, Qatar, Rabu (23/11/2022). Alasan di balik pose foto ini adalah sikap protes mereka ke FIFA yang diklaimnya telah membungkam mereka.

Melansir The Telegraph, Federasi sepak bola Jerman mengonfirmasi bahwa tim yang mengemukakan ide tersebut.

Ini sebagai bentuk protes terhadap penyelenggara Piala Dunia 2022 yang melarang penggunaan ban kapten “One Love”; sebagai lambang mendukung LGBTQ dan kelompok marjinal lainnya.

"Kami ingin menggunakan ban kapten kami untuk mempertahankan nilai-nilai yang kami pegang di tim nasional Jerman: keragaman dan saling menghormati. Bersama dengan negara lain, kami menginginkan suara kami untuk didengar," cuit akun Federasi Jerman, Rabu (23/11/2022).

We wanted to use our captain’s armband to take a stand for values that we hold in the Germany national team: diversity and mutual respect. Together with other nations, we wanted our voice to be heard.