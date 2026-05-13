Bandara dan Pelabuhan Diperketat, 51 Balai Karantina Disiagakan Cegah Hantavirus Masuk Indonesia

Kepala Bakom RI Muhammad Qodari didampingi Dirjen PKH, Agung Suganda (kanan) dan Plt Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes dr. Andi Saguni (kiri) di Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026). (Foto: Inilah.com)

Pemerintah memperketat pengawasan di seluruh pintu masuk internasional Indonesia menyusul meningkatnya kewaspadaan terhadap penyebaran Hantavirus.

Sebanyak 51 Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) juga telah disiagakan di bandara dan pelabuhan internasional untuk menyaring pelaku perjalanan dari luar negeri.

“Jadi balai yang dimaksud itu adalah balai kekarantinaan kesehatan. Kita sebut dengan BKK. Ada 51 ya di seluruh Indonesia. Dulu namanya itu KKP, Kantor Karantina Kesehatan ya. Jadi sudah berubah nomenklatur tapi fungsinya sama,” kata Pelaksana Tugas Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan dr. Andi Saguni di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Andui menjelaskan keberadaan BKK menjadi sangat penting di tengah meningkatnya mobilitas internasional dan ancaman penyakit lintas negara yang bisa masuk melalui jalur udara maupun laut.

“Jadi kantor ini fungsi utamanya adalah untuk cegah dan tangkal. Salah satu ya, cegah dan tangkal. Jadi cegah jika terjadi ada peningkatan kasus yang berpotensi wabah di luar negeri contohnya, itu tugas daripada kantor ini, Kantor Kekarantinaan Kesehatan ini adalah untuk bisa mengamati dan bisa protect terhadap kemungkinan masuknya penyakit-penyakit dari luar tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Andi menjelaskan kasus Hantavirus dari klaster kapal pesiar MV Hondius menjadi salah satu contoh bagaimana sistem pengawasan itu dijalankan. Pemerintah melakukan pemetaan asal negara, riwayat perjalanan, hingga potensi kontak penumpang yang masuk ke Indonesia.

“Jadi contohnya adalah seperti kejadian dengan hantavirus tersebut ya. Kan kita bisa melihat bahwa bagaimana perjalanan penyakit ini ya, warga negara mana, dan kemungkinan itu kontaknya misalkan warga negara tersebut berasal dari negara mana jadi kita ada perhatian khusus untuk protect atau mengamati terhadap penumpang-penumpang atau penerbangan atau dari laut gitu kapal laut yang masuk ke Indonesia ya kita lakukan pengamatan yang lebih intens terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi,” tuturnya.

Andi memeastikan pemerintah juga memperketat pemeriksaan terhadap pelaku perjalanan dari negara tertentu yang dianggap berisiko tinggi membawa penyakit menular.

“Contohnya untuk negara-negara tertentu yang sudah apa namanya sudah diidentifikasi ya kita lakukan cek ya suhu tubuh melalui dengan thermal scanner ya,” ucapnya.

Selain pemeriksaan suhu tubuh, pemerintah kini mengandalkan sistem digital untuk mendeteksi dini gejala penyakit pada penumpang internasional. Seluruh pelaku perjalanan diwajibkan mengisi data kesehatan melalui sistem barcode digital sebelum masuk Indonesia.

“Kemudian jika ada gejala kan itu ngisi kan orang-orang mau masuk Indonesia kan ada All Indonesia ya, Bapak Ibu dulu kan kita itu pakai kertas-kertas ya yang diisikan sekarang itu sudah pakai barcode digital. Dan itu pentingnya itu betul-betul kita mengisi dan apa namanya memasukkan data,” jelasnya.

Andi memaparkan sistem tersebut akan otomatis memberikan peringatan apabila ditemukan indikasi gejala tertentu seperti demam atau batuk berat. Ia juga menegaskan pelaku perjalanan yang terindikasi memiliki gejala penyakit menular akan langsung dirujuk ke rumah sakit yang telah ditunjuk pemerintah untuk penanganan lebih lanjut.

“Dan jika kalau memang ada kecenderungan-kecenderungan tersebut itu dirujuk pada rumah sakit-rumah sakit yang ditunjuk,” ungkapnya.