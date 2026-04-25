Inilah 5 Bandara Tersibuk di Indonesia Kuartal I 2026

Ilustrasi - Setelah mengalami listrik padam selama 1 jam, aktivitas di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, kembali normal. (Foto: Antara).

Awal tahun 2026, industri penerbangan Indonesia mencatat pertumbuhan positif.

Berdasarkan laporan terbaru dari InJourney Airports, total pergerakan di 37 bandara pada Kuartal I-2026 menembus angka 38,20 juta dengan kenaikan sebesar 5 persen dibandingkan periode tahun sebelumnya.

Dari total mobilitas yang ada, rute domestik menyumbang 28,38 juta penumpang, sementara rute internasional berkontribusi sebesar 9,82 juta.

Pertumbuhan jumlah penumpang ini turut didukung dengan adanya periode libur panjang akhir tahun serta lebaran pada Maret 2026.

Bandara Tersibuk di Indonesia Kuartal I 2026

Mengutip dari laman resmi InJourney Airports, berikut adalah 5 bandara tersibuk kuartal pertama tahun 2026:

1. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang - 13,48 juta penumpang

Pada tiga bulan pertama tahun 2026, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencatat performa yang sangat gemilang dengan melayani 13,48 juta penumpang.

Pencapaian ini berhasil diraih oleh tingginya pergerakan masyarakat selama periode libur Natal dan Tahun Baru di bulan Januari, yang kemudian disusul oleh puncak arus mudik serta balik Lebaran pada Maret 2026.

Di luar faktor liburan, Bandara Soetta merupakan bandara hub utama Indonesia yang menghubungkan rute-rute domestik dan internasional.

2. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali - 5,34 juta penumpang

Sebagai pintu gerbang utama pariwisata Indonesia, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mencatatkan angka kunjungan yang sangat besar, yakni 5,34 juta penumpang.

Dipicu dengan periode libur panjang awal tahun dan musim Lebaran pada Maret 2026, tidak heran bila jumlah penumpang melonjak drastis pada kuartal pertama 2026.

3. Bandara Internasional Juanda, Surabaya - 3,21 juta penumpang

Bandara Internasional Juanda mencatat performa positif pada kuartal I 2026 dengan melayani 3,21 juta penumpang.

Angka ini naik sebesar 4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang berada di angka 3,11 juta.

Kenaikan jumlah penumpang ini dipicu oleh momentum libur panjang akhir tahun dan tingginya arus perjalanan selama Lebaran 2026.

Tujuan penerbangan domestik terbanyak masih didominasi oleh Jakarta, Bali dan Makassar. Sementara untuk penerbangan internasional didominasi oleh Kuala Lumpur, Singapura, dan Jedah.

4. Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar - 2,34 juta penumpang

Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, mencatat performa positif dengan melayani 2,34 juta penumpang.

Sebagai hub utama yang menghubungkan kawasan Indonesia Timur, Bandara ini menjadi penghubung utama masyarakat untuk ke kota-kota seperti Surabaya, Kendari, Palu, dan Luwuk.

5. Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang - 1,80 juta penumpang

Bandara Internasional Kualanamu mencatat angka kunjungan yang cukup besar, yakni 1,80 juta penumpang pada kuartal I 2026.

Sebagai gerbang utama di bagian barat Indonesia, Bandara Kualanamu mencatatkan rute internasional yang sangat aktif, khususnya untuk rute Kuala Lumpur dan Penang di Malaysia.

Sementara rute domestik tersibuknya masih didominasi oleh Cengkareng (Jakarta/Tangerang) dan Batam.