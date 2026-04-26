Profil Bang Si-hyuk, Pendiri HYBE dan BTS yang Terseret Kasus Penipuan Investasi

Ukuran Font Kecil Besar

Bagi penggemar K-wave, sosok Bang Si-hyuk pasti sudah tidak asing lagi. Ia adalah pendiri dari label musik HYBE (dulu Big Hit Entertainment) yang mengorbitkan boygroup ternama BTS.

Saat ini citranya tengah tercoreng karena ia diduga telah melakukan penipuan saham dalam proses peralihan HYBE menjadi perusahaan terbuka (go public).

Di luar kasus yang sedang menjeratnya, ia dikenal sebagai seorang produser dan penulis lagu hebat yang menciptakan banyak lagu-lagu hits yang dinyanyikan oleh sejumlah musisi ternama di Korea Selatan.

Biodata Bang Si-hyuk

Nama lengkap :Bang Si-hyuk

:Bang Si-hyuk Nama panggilan : Bang Si-hyuk / Hitman

: Bang Si-hyuk / Hitman Tempat, tanggal lahir : Seoul, Korea Selatan, 9 Agustus 1972

: Seoul, Korea Selatan, 9 Agustus 1972 Zodiak : Leo

: Leo Orang tua : Bang Geuk-yoon dan Choi Myung-ja

: Bang Geuk-yoon dan Choi Myung-ja Media sosial : @hitmanb72 (Instagram)

: @hitmanb72 (Instagram) Pendidikan : Seoul National University

: Seoul National University Pekerjaan: Produser, Penulis Lagu, Pendiri Big Hit Music

Bang Si-hyuk adalah seorang produser, penulis lagu, sekaligus pendiri label rekaman Big Hit Music atau Big Hit Entertainment yang berdiri pada tahun 2005.

Jauh sebelum itu, Bang Si-hyuk merintis usaha di industri hiburan Korea Selatan bersama Park Jin-young untuk mendirikan label musik bernama JYP Entertainment.

Bersama dengan rekannya, mereka berhasil mengorbitkan grup generasi pertama g.o.d yang sangat populer di Korea Selatan.

Sejak saat itu, Bang Si-hyuk dijuluki “Hitman Bang” karena mampu menciptakan lagu-lagu yang populer.

Pada tahun 2005, Bang Si-hyuk memutuskan pergi dari JYP Entertainment dan mendirikan label musik sendiri dengan nama Big Hit Entertainment (sekarang Hype).

Melalui agensinya, ia membentuk grup boyband beranggotakan tujuh orang dengan nama BTS. Grup tersebut awalnya dijadwalkan debut pada tahun 2010.

Namun, jadwal itu terpaksa diundur karena Bang Si-hyuk mengubah konsep grup hip-hop menjadi konsep “idola K-pop”.

Bang membutuhkan waktu kurang lebih 3 tahun lamanya agar konsep boygroup besutannya sesuai dengan apa yang diharapkan.

Akhirnya pada tahun 2013. BTS resmi debut dengan lagu utama bertajuk “No More Dream”.

Konsep yang dibuatnya berhasil mendorong popularitas BTS meroket. Selain faktor wajah anggotanya, kualitas musik dan performanya membuat banyak orang terpikat padanya.

Hal ini dapat dibuktikan dari prestasi dan rekor yang diraih BTS, mulai menjadi grup Korea pertama yang menduduki puncak Billboard Hot 100 hingga grup Asia pertama dengan lima miliar streaming di Spotify.

Selain BTS, Bang Si-hyuk juga pernah menulis dan memproduseri beberapa grup populer, seperti Baby, V.O.X, BoA, g.o.d, T-ARA, Wonder Girls, Davichi, GFriend, LeSserafim, TomorrowxTogether, dan masih banyak lainnya.

Terlibat dalam Kasus Penipuan Investasi

Di puncak kesuksesannya, Bang Si-hyuk terjerat dalam kasus dugaan penipuan investasi (fraud) dan pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal di Korea Selatan.

Kasus ini bermula pada tahun 2019, sekitar satu tahun sebelum HYBE melakukan penawaran saham perdana (IPO).

Dalam kasus ini, Bang Si-hyuk diduga memberikan informasi palsu kepada investor awal dengan menyatakan bahwa HYBE tidak memiliki rencana untuk menjadi perusahaan terbuka (go public) dan membujuk investornya untuk menjual sahamnya.

Namun dalam prosesnya, Bang Si-hyuk diduga mengarahkan para investor untuk menjual saham ke sebuah dana ekuitas swasta yang ternyata didirikan oleh rekan dekat Bang Si-hyuk.

Tidak lama setelah investornya menjual saham, Bang Si-hyuk langsung melakukan proses go public dan HYBE resmi IPO pada 2020.

Aksinya ini disebut telah melanggar Undang-Undang Pasar Modal Korea Selatan.

Dalam kasus ini, Bang Si-hyuk diduga menerima jatah sebesar 30 persen dari keuntungan penjualan. Total keuntungan yang dihasilkan mencapai 190 miliar hingga 260 miliar won.

Harta Kekayaan Bang Si-hyuk

Melansir dari laman Forbes, Bang Si-hyuk masuk dalam daftar 50 orang terkaya Korea Selatan tahun 2026, dengan taksiran kekayaan bersih sebesar US$1,25 miliar atau sekitar Rp21,54 triliun.

Kekayaan ini berasal dari perusahaan utamanya, Big Hit Entertainment, yang merupakan salah satu label musik dan agensi hiburan terbesar di Korea Selatan.

Foto-Foto Bang Si-hyuk bersama Grup Besutannya

Bang Si-hyuk bersama Park Jin-young saat di acara We Verse Con Festival (Foto: Instagram / hitmanb72)

Bang Si-hyuk bersama girl group, LeSserafim (Foto: Instagram / hitmanb72)

Bang Si-hyuk bersama boy group, TXT (Foto: Instagram / hitmanb72)