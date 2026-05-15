Bangga Perkembangan Siswa Sekolah Rakyat, Gus Ipul: Makin Sehat dan Berprestasi

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri acara ‘Dialog Orang Tua dan Siswa Sekolah Rakyat’ yang dilaksanakan di Sentra Margo Laras Pati, Jawa Tengah, Jum’at (15/5/2026). (Dok. Kemensos)

Ukuran Font Kecil Besar

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyampaikan rasa bangganya atas perkembangan siswa Sekolah Rakyat, setelah hampir dua semester menempuh pendidikan.

Pernyataan tersebut disampaikan pada acara ‘Dialog Orang Tua dan Siswa Sekolah Rakyat’ yang dilaksanakan di Sentra Margo Laras Pati, Jawa Tengah, Jum’at (15/5/2026).

“Secara umum, Alhamdulillah telah berjalan dengan baik. Ada perkembangan-perkembangan yang bisa kita catat sebagai prestasi. Anak-anak juga lebih nyaman. Kemudian fisiknya makin sehat, dan bisa mengikuti proses pembelajaran yang sudah dijadwalkan,” kata Gus Ipul.

Perkembangan-perkembangan tersebut salah satunya terlihat dari penampilan siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 12 Pati pada saat acara. Para siswa tampak percaya diri memberikan penampilan terbaik mereka di depan peserta yang hadir.

Ada yang membawakan yel-yel, menampilkan pidato bahasa Inggris dan Arab, paduan suara hingga pembacaan puisi. Bahkan, salah satu guru juga menampilkan simulasi pembelajaran di Sekolah Rakyat.

Pada momen ini, Gus Ipul juga sempat berdialog dengan para orang tua siswa, salah satunya Siti Jamaatik ibu dari Hidayatul Afifah.

Siti berasal dari Desa Sumberejo, Suaminya sudah meninggal dan dia menjadi tulang punggung keluarga. Siti bekerja merawat lansia yang sakit atau caregiver dengan upah per bulan Rp1,5 juta.

Dengan upahnya tersebut, terkadang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Siti mengaku sangat bersyukur karena anaknya bisa masuk Sekolah Rakyat.

“Saya merasa Alhamdulillah pak, saya bersyukur sekali karena anak saya dapat sekolah di SR ini,” kata Siti.

Siti mengaku terkesan dengan sarana prasarana yang berada di Sekolah Rakyat, sehingga ketika sakit anaknya bisa mendapatkan penanganan yang baik. Disamping itu, dia juga bangga anaknya mengalami perubahan yang baik.

“(Sekarang) dia itu sopan, sama orang siapa saja dia sopan,” ujar Siti.

Gus Ipul menambahkan, Kabupaten Pati termasuk salah satu Kabupaten yang mendapatkan kesempatan untuk dibangun Sekolah Rakyat permanen, yang saat ini progres pembangunanannya sudah mencapai lebih dari 50 persen.

Gedung permanen ini ditargetkan menampung seribu siswa, mulai tingkat SD, SMP, dan SMA. Dilengkapi dengan asrama siswa dan guru, serta fasilitas-fasilitas yang lain seperti perpustakaan, laboratorium, sarana dan prasarana olahraga.

“Ini adalah persembahan Bapak Presiden Prabowo untuk keluarga-keluarga yang paling tidak mampu,keluarga yang secara sosial ekonomi berada di Desil 1 (DTSEN),” kata Gus Ipul.

Sementara itu, Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Chandra terharu dan bangga melihat banyak anak-anak di Pati terutama yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dapat dimuliakan dengan adanya Sekolah Rakyat ini.

“Jadi teman-teman yang di DTSEN Desil 1 tadi, itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif. Ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih,” kata Ardhi.

Sebagai Informasi, turut hadir Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo, Kepala Sentra Margo Laras Pati Bambang Tri Hartono, Kepala SRMP 12 Pati Wulan Fitriyani, serta pejabat terkait lainnya.