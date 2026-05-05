Bangun PLTSa, Pramono Malah Takut Jakarta Kekurangan Sampah

Sejumlah personel gabungan melakukan pencarian korban longsoran di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Desa Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (9/3/2026). (Foto: Antara)

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo optimistis kebutuhan bahan bakar untuk Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dapat terpenuhi dengan memanfaatkan stok sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang melalui metode cut and fill (gali dan urug).

Menurut Pramono, isu kekurangan sampah bisa saja menjadi persoalan di kemudian hari. Namun, ia meyakini stok sampah di Bantargebang dapat mencukupi kebutuhan PLTSa.

“Jangan sampai nanti kemudian Jakarta untuk PLTSa itu kita akan kekurangan (sampah untuk jadi bahan bakar). Itu yang menjadi problem tersendiri. Tapi, saya yakin, karena kita punya stok di Bantargebang, maka untuk yang beroperasi di Bantargebang, kita akan prioritaskan untuk cut and fill,” kata Pramono di Jakarta Timur, Selasa (5/5/2026).

Dia mengatakan metode cut and fill juga dilakukan untuk mengatasi sampah yang sudah menggunung di Bantargebang.

Pemprov dan Danantara

Sebelumnya, dalam penandatanganan kesepakatan kerja sama (MoU) terkait percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) atau PLTSa antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Danantara, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyoroti stok sampah tersebut.

Dia juga mengungkapkan pembangunan PLTSa merupakan tindak lanjut dari arahan tegas Presiden Prabowo Subianto yang tidak ingin longsor kembali terjadi di Bantargebang.

“Memang Jakarta khusus, tidak ada yang lain, hanya Jakarta saja, karena tadi itu, mendapat perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden. Nanti, selanjutnya, minggu depan ada batch kedua. Kita akan ada 11 provinsi, yaitu Yogyakarta, DKI Jakarta sudah, Lampung, Serang, Semarang, Surabaya, Bekasi, Medan, Tangerang, Bogor Raya, minggu depan, ya,” ungkap Zulkifli.

Dia juga mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang telah merespon arahan dari Presiden Prabowo tersebut. Menurut Zulkifli, respons tersebut membuktikan Jakarta benar-benar membuat aksi nyata untuk mengatasi sampah.