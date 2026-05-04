Banjir 1 Meter Lebih Rendam Kebon Pala, Warga Bertahan di Lantai Dua

Petugas kepolisian mengevakuasi warga dengan menggunakan perahu karet saat banjir melanda kawasan Pela Mampang, di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (4/5/2026). Berdasarkan data BPBD DKI Jakarta pukul 19.00 WIB, sebanyak 51 RT dari 6 kelurahan di Jakarta Selatan terendam banjir dengan ketinggian 30-120 cm akibat luapan kali dan curah hujan tinggi. (Foto: Antara Foto/Darryl Ramadhan/kye).

Permukiman warga di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, terendam banjir dengan ketinggian air mencapai lebih dari satu meter. Genangan terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut sejak siang hingga malam hari.

Ketua RT 13/RW 04 Kampung Melayu, Sanusi, mengatakan air mulai naik pada malam hari dan terus bertambah hingga mencapai sekitar 125 sentimeter.

"Malam ini pukul 22.04 WIB, sekarang air sudah mencapai sekitar satu meter-an, naik terus airnya, sekitar udah 125 cm," kata Sanusi saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (4/5/2026).

Menurut Sanusi, hujan deras yang terjadi hampir setiap hari belakangan ini menjadi pemicu utama banjir di wilayah tersebut. Ketinggian air pun meningkat secara bertahap sejak sore hari.

"Air mulai naik sekitar pukul 19.00 WIB. Kayaknya karena hujan tadi. Memang hujan hampir setiap hari, biasanya sore, terus Depok siaga dua," jelas Sanusi.

Ia menyebut banjir di Kebon Pala bukan kejadian pertama dalam beberapa hari terakhir. Pola hujan yang berulang membuat genangan sulit surut, sehingga kembali naik ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.

Meski air telah mencapai ketinggian lebih dari satu meter, warga masih memilih bertahan di rumah masing-masing. Sebagian mengamankan diri di lantai dua.

"Belum ada yang mengungsi, masih bertahan di lantai dua, masih aman," ucapnya.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta (BPBD) mencatat puluhan rukun tetangga (RT) di sejumlah wilayah terdampak banjir. Sebanyak 51 RT berada di Jakarta Selatan dan empat RT di Jakarta Barat terendam genangan. Selain itu, tiga ruas jalan juga dilaporkan terdampak.

BPBD juga mencatat peningkatan tinggi muka air di sejumlah pos pemantauan, di antaranya Pos Pesanggrahan, Pos Depok, dan Pos Angke Hulu yang berada pada status siaga. Kondisi tersebut dipicu hujan deras yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.