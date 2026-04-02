Banjir Bandang dan Tanah Longsor Kembali Terjang Aceh Tengah, Warga Terisolasi Lagi

Salah satu jembatan darurat di wilayah Ketol Kabupaten Aceh Tengah kembali rusak akibat banjir bandang, di Aceh Tengah, Rabu (1/4/2026). (Foto: BPBA)

Sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Tengah dilanda banjir bandang dan tanah longsor akibat hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur daerah tersebut sejak kemarin sore, Selasa (31/3/2026), hingga membuat jembatan darurat kembali rusak.

"Telah terjadi banjir bandang dan tanah longsor pada sejumlah kecamatan di Aceh Tengah," ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Bahron Bakti dalam laporannya, di Banda Aceh, Rabu (2/4/2026).

Kawasan Terdampak

Berdasarkan laporannya yang diterima dari petugas Pusdalops, banjir bandang dan tanah longsor ini menghantam kawasan Desa Sepakat Kecamatan Celala, kemudian Desa Gele Pulo dan Jalan Bintang – Simpang Kraf Kecamatan Bintang.

Lalu, Desa Lumut dan jembatan kala Ili Kecamatan Linge, Desa Mendale dan Paya Kumbi Kecamatan Kebayakan, serta terjadi kerusakan jembatan darurat di Kecamatan Ketol.

"Akibat banjir bandang ini, dua jembatan darurat yang dibangun saat bencana hidrometeorologi beberapa waktu lalu ambruk," ujarnya.

Kembali Terisolasi

Bahkan, kata dia, dampak dari ambruknya jembatan darurat tersebut, sejumlah desa di Kecamatan Ketol dilaporkan kembali terisolasi.

"Tidak ada korban jiwa, serta pengungsi akibat dari banjir bandang dan tanah longsor ini," katanya.

Ia menambahkan, saat ini petugas BPBD Aceh Tengah terus melakukan berbagai upaya penanganan, termasuk mengerahkan sebanyak tiga unit alat berat ke lokasi ambruknya jembatan.

"Saat ini, jalan Bintang Sp Kraf telah normal kembali. Sedangkan penanganan dua jembatan yang hanyut dan ambruk, sedang dilakukan mobilisasi alat berat guna pembuatan jembatan darurat," tutur Bahron.