Banjir dan Longsor Terjang Brasil, Empat Orang Tewas

Ukuran Font Kecil Besar

Bencana hidrometeorologi hebat melanda negara bagian Pernambuco, Brasil. Hujan lebat yang mengguyur wilayah tersebut memicu banjir bandang dan tanah longsor mematikan. Sedikitnya empat orang dilaporkan tewas, di mana dua di antaranya adalah anak-anak.

Melansir laporan portal berita G1 pada Jumat (1/5/2026) waktu setempat, insiden maut ini berpusat di wilayah metropolitan Recife. Sejumlah bangunan tempat tinggal dilaporkan hancur rata dengan tanah setelah dihantam material longsoran dari perbukitan sekitar.

Evakuasi Dramatis dan Ratusan Warga Mengungsi

Situasi di lapangan digambarkan sangat mencekam. Tim penyelamat bersama petugas pertahanan sipil harus berjibaku dengan genangan air tinggi untuk mengevakuasi warga yang terjebak. Sejauh ini, sedikitnya 55 orang dan empat ekor hewan berhasil diselamatkan dari kepungan banjir.

Namun, duka belum berakhir. Otoritas setempat melaporkan masih ada beberapa warga yang dinyatakan hilang dan diduga tertimbun material longsor atau terseret arus banjir.

Dampak kerusakan memaksa lebih dari 1.000 warga meninggalkan rumah mereka demi keselamatan. Data terkini menunjukkan sekitar 900 orang kini terpaksa bertahan di tempat-tempat penampungan sementara yang disediakan pemerintah.

Fokus Bantuan di Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir Pernambuco dan kawasan metropolitan Recife menjadi titik terparah yang dihantam hujan ekstrem kali ini. Merespons skala bencana yang meluas, Pemerintah Federal Brasil bergerak cepat dengan mengumumkan pengiriman bantuan darurat ke lokasi terdampak.

Selain bantuan logistik, tambahan pasukan pertahanan sipil nasional juga dikerahkan untuk memperkuat personel lokal dalam operasi pencarian dan penyelamatan.

Hingga berita ini diturunkan, status siaga tinggi masih diberlakukan di seluruh wilayah Pernambuco. Pasalnya, prakiraan cuaca menunjukkan potensi hujan susulan masih sangat tinggi, yang dikhawatirkan dapat memicu longsor susulan di area pemukiman padat penduduk.