Banjir Rendam Rel Kereta, KRL Tanah Abang–Rangkasbitung Tertahan

KAI Commuter merekayasa perjalanan kereta rel listrik (KRL) Tanah Abang-Rangkasbitung imbas genangan di jalur Pondok Ranji-Kebayoran dan juga adanya gangguan prasarana pada Listrik Aliran Atas (LAA) yang tersambar di Jurangmangu-Pondok Ranji.

"Ketinggian air masih di atas sehingga tidak memungkinkan untuk dilalui oleh Commuter Line," kata Manager Public Relations KAI Commuter Leza Arlan di Jakarta, Senin (4/5/2026).

Adanya gangguan baik karena imbas banjir maupun gangguan prasarana pada Listrik Aliran Atas (LAA), maka untuk keselamatan dan menekan keterlambatan perjalanan Commuter Line, KAI Commuter melakukan rekayasa pola operasi perjalanan.

Commuter dari arah Rangkasbitung/Parungpanjang hanya sampai Stasiun Serpong dan dari arah Tanah Abang hanya sampai Stasiun Kebayoran."Petugas gabungan KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta dengan KAI Commuter tetap melakukan perbaikan di lokasi untuk kembali memulihkan perjalanan Commuter Line malam ini sesegera mungkin," ujarnya.

KAI Commuter mengimbau kepada seluruh pengguna untuk selalu utamakan keselamatan dan selalu ikuti arahan dari petugas di stasiun. Untuk update perjalanan Commuter line bisa diakses melalui aplikasi C-Access dan akun media sosial resmi KAI Commuter @commuterline serta call center 121.

KAI Commuter menyatakan adanya kendala operasional perjalanan KRL Commuter Line Rangkasbitung (green line - jalur commuter line relasi Tanah Abang–Rangkasbitung) akibat percikan api yang terjadi tiang Listrik Aliran Atas (LAA) sehingga mengganggu operasional kereta api tersebut pada Senin sore (4/5).

Imbas insiden itu, sejumlah stasiun mengalami penumpukan penumpang terutama di Stasiun Tanah Abang pada Senin petang.

"Untuk keselamatan dan perjalanan Commuter Line dan Jaringan LAA dan untuk sementara aliran LAA dimatikan sementara," kata Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Ia menambahkan pemadaman jaringan LAA ini menyebabkan perjalanan Commuter Line Rangkasbitung lintas Pondokranji - Sudimara untuk sementara tidak dapat dilalui sejak pukul 16.30 WIB.