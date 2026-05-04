Banjir Surut, KRL Rangkasbitung Kembali Melintas Tapi Pelan-pelan

KAI Commuter memastikan perjalanan Commuter Line lintas Rangkasbitung bisa kembali melintas setelah sebelumnya tertahan imbas genangan air pada lintas Kebayoran-Pondok Ranji dan juga gangguan Terkait Aliran Listrik Aliran Atas (LAA).

Manager Public Relations KAI Commuter Leza Arlan mengatakan genangan air yang sempat membuat perjalanan kereta direkayasa sudah mulai surut terutama di jalur Kebayoran-Pondok Ranji dan kini aman kembali untuk dilintasi dengan kecepatan terbatas mulai pukul 20.06 WIB.

"Perjalanan Commuter Line, di lokasi genangan air perjalanannya masih dilakukan pembatasan kecepatan 5 Km/jam," katanya di Jakarta, Senin.

Leza menjelaskan, selain banjir sudah mulai surut, gangguan Aliran Listrik Aliran Atas (LAA) pada lintas Jurangmangu-Pondok Ranji pun sudah kembali menyala.

Meski begitu, KAI Commuter juga menyebut ada beberapa penyesuaian mengikuti kondisi faktual, di samping juga menimbang keselamatan.

Di sisi lain, KAI Commuter juga terus mengupayakan normalisasi dan melakukan penguraian antrean perjalanan Commuter Line. Saat ini, petugas terkait juga masih di lokasi untuk memastikan keselamatan perjalanan dengan terus memantau ketinggian genangan air.

KAI Commuter mengimbau kepada seluruh pengguna untuk selalu mengutamakan keselamatan dan selalu ikuti arahan dari petugas.

"Kami mohon maaf atas kendala operasional dan keterlambatan perjalanan Commuter Line Rangkasbitung pada malam hari ini," kata Leza menambahkan.