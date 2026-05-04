Banjir Rendam Pesanggrahan Jakarta, Air Masuk Rumah Warga

Hujan deras yang mengguyur sejak siang membuat banjir menerjang kawasan permukiman di wilayah Pesanggrahan, Jakarta, Senin (4/5/2026). Air berwarna keruh tampak mengalir deras dari luar menuju area rumah warga, bahkan masuk hingga ke dalam pekarangan dan bangunan.

Dalam rekaman video yang beredar, arus air cukup kuat hingga menyerupai aliran sungai kecil yang meluap. Pintu pagar rumah terlihat terbuka dengan air terus mengalir tanpa henti, membawa lumpur dan material lain. Kondisi ini membuat aktivitas warga terganggu dan memicu kekhawatiran akan potensi kerusakan bangunan.

Banjir diduga dipicu oleh tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah Jakarta sejak sore hari, serta sistem drainase yang tidak mampu menampung debit air. Selain itu, posisi wilayah yang relatif rendah juga memperparah genangan.

Sejumlah warga memilih bertahan di rumah sambil mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Hingga malam hari, belum ada laporan resmi terkait jumlah rumah terdampak maupun langkah penanganan dari pihak terkait.

Warga berharap pemerintah segera melakukan penanganan cepat, termasuk penyedotan air dan perbaikan saluran drainase, guna mencegah banjir serupa kembali terjadi.

