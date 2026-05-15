Bank bjb dan PUSRI Perkuat Sinergi Strategis Melalui Penandatanganan MoU

Bank bjb dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) resmi memperkuat kerja sama strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilaksanakan oleh Direktur Keuangan dan Umum PUSRI R. Eric J. Rachman dan didampingi oleh Dia Imada selaku SVP Manajemen Keuangan dengan Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna. Selanjutkan hadir juga Direktur Korporasi dan UMKM bank bjb Mulyana.

Acara tersebut berlangsung di Kantor Pusat PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) di Palembang Sumatera Selatan, Rabu,13 Mei 2026, yang disaksikan oleh jajaran manajemen baik dari PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI), maupun bank bjb yang khusus membidangi pengembangan bisnis dan layanan korporasi.

Penandatanganan MoU ini menjadi langkah penting bagi bank bjb dalam memperluas jalinan kerja sama layanan produk dan jasa perbankan dengan sektor industri strategis nasional. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membuka peluang bisnis baru yang berkelanjutan di masa mendatang.

Melalui kerja sama ini, bank bjb akan menyediakan berbagai layanan perbankan yang dapat mendukung kebutuhan transaksi dan operasional PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI), termasuk layanan perbankan untuk para pegawai perusahaan.

Kerja sama tersebut juga mencerminkan komitmen bank bjb untuk terus hadir sebagai mitra strategis bagi dunia usaha dan industri nasional. Dengan dukungan layanan yang adaptif dan inovatif, bank bjb optimistis dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh mitra bisnis.

Sinergi dengan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Tidak hanya dalam layanan dasar perbankan, namun juga pada sektor pembiayaan, pengelolaan dana, hingga pengembangan layanan keuangan lainnya.

Sebagai informasi, sebagai anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) perusahaan pelopor produsen pupuk nasional, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) memiliki sejarah panjang dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia. Perusahaan tersebut berdiri sejak 24 Desember 1959 dan hingga kini menjadi bagian penting dalam industri pupuk nasional.

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) juga dikenal sebagai produsen pupuk urea pertama di Indonesia yang memiliki kontribusi besar terhadap sektor pertanian nasional. Dengan pengalaman lebih dari lima dekade, perusahaan terus memperkuat transformasi bisnis dan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan.

Sinergi antara kedua institusi diharapkan mampu memperkuat ekosistem bisnis yang saling mendukung. Kehadiran layanan perbankan yang tepat sasaran dapat membantu efektivitas pengelolaan keuangan perusahaan secara lebih optimal.

Selain mendukung kebutuhan transaksi perusahaan, bank bjb juga membuka peluang layanan lain yang dapat dimanfaatkan oleh pegawai PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI). Hal ini menjadi bagian dari strategi perluasan layanan yang lebih menyeluruh dan terintegrasi.

Saat ini, kerjasama antara bank bjb dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) telah berjalan melalui sejumlah layanan existing. Di antaranya penempatan dana dalam bentuk Giro IDR dan Giro USD yang telah aktif berjalan.

Selain itu, bank bjb juga telah menyediakan layanan Internet Banking Corporate, transfer valas, serta remittance yang digunakan untuk mendukung aktivitas transaksi perusahaan secara efektif dan efisien.

Pada sisi pembiayaan, bank bjb turut mendukung kebutuhan bisnis PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) melalui sejumlah fasilitas kredit. Dukungan tersebut menunjukkan komitmen bank bjb dalam mendorong pertumbuhan sektor industri produktif di Indonesia.

Kerja sama yang telah terjalin sejauh ini menjadi fondasi penting untuk pengembangan kolaborasi yang lebih luas di masa depan. Kedua belah pihak optimistis hubungan baik yang telah terbangun dapat terus diperkuat melalui berbagai program dan layanan strategis lainnya.

bank bjb menilai kemitraan yang kuat dengan perusahaan nasional seperti PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Bank bjb berharap dapat semakin memperkuat posisinya sebagai bank pembangunan daerah yang aktif mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerja sama strategis bersama berbagai sektor industri. Sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis yang lebih kuat, sehat, dan berkelanjutan.

bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI) serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

