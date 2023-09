Bank BJB Hadirkan Kemudahan Transaksi ORI020 Secara Online

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kembali menerbitkan Obligasi Negara Ritel (ORI) kepada masyarakat Indonesia dengan seri ORI020. Seri ini merupakan seri ORI ke-20 yang diterbitkan oleh pemerintah dan penjualannya dilakukan secara online melalui e-SBN.



ORI020 hadir sebagai alternatif investasi yang aman, mudah, terjangkau dan menguntungkan. Dalam penjualannya, bank bjb dipercaya untuk turut terlibat sebagai Sub Mitra Distribusi Pemasaran SBN Ritel Online.



Bank BJB menggandeng PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk ("Trimegah") selaku Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek Indonesia yang telah ditunjuk sebagai Mitra Distribusi SBN Ritel oleh Kementerian Keuangan.



Adapun masa penawaran ORI020 berlangsung mulai dari 4 Oktober 2021 hingga 21 Oktober 2021. ORI020 memiliki tingkat kupon atau imbalan sebesar 4,95% p.a (fixed rate). Investor dapat melepas ORI020 di pasar sekunder mulai dari 15 Desember 2021, setelah berakhirnya masa minimum holding period.



ORI020 memiliki waktu jatuh tempo pada 15 Oktober 2024 dan tanggal settlement pada 27 Oktober 2021. Pembayaran kupon pertama akan dilakukan pada 15 Desember 2021, dan seterusnya dilakukan secara berkala, setiap tangga 25 per-bulannya. Minimum transaksi pembelian adalah senilai Rp1 juta dan kelipatan, serta maksimum di angka Rp2 miliar.



Pembelian ORI020 dilakukan secara online. Investor dapat melakukan pemesanan dan pembayaran secara praktis melalui laman infobjb.id/sbn maupun melalui pembayaran lewat teller, ATM, atau aplikasi bjb Digi via Modul Penerimaan Negara.



Terdapat cashback menarik bagi investor yang memercayakan transaksinya di Bank BJB. Cashback yang diberikan berupa uang tunai yang akan ditransfer ke rekening nasabah maksimal 30 hari dari tanggal settlement.



Untuk melakukan transaksi pembelian ORI020 via bank bjb, syaratnya adalah (1) merupakan investor perorangan, (2) memiliki KTP yang terdaftar di Disdukcapil (3) memiliki rekening simpanan di Bank BJB, dan (4) memiliki rekening efek di Bank BJB.



Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengatakan, investasi ORI020 merupakan salah satu cara bagi masyarakat untuk dapat terlibat membantu membiayai APBN. Sehingga, masyarakat dapat berperan langsung dalam pembangunan negara.



"Bank BJB siap berperan untuk menjembatani investor dalam pembelian ORI020 secara mudah dan praktis. Hal ini sesuai dengan komitmen perusahaan dalam mendukung program pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional pascapandemi Covid-19.Dengan berinvestasi di Surat Berharga Negara (SBN) Ritel, investor juga dapat sekaligus membantu pembiayaan untuk pembangunan negara di samping mendapat keuntungan dari imbal hasil," ungkap Widi. [adv]